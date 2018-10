Pro D2 - Le Stade Montois n’est plus sur son petit nuage

Si staff et joueurs savaient ce fauteuil de leader menacé à l’approche de ces deux déplacements, cette fois-ci, le SMR n’y siège plus et c’est un petit événement car ce n’était arrivé qu’une fois cette saison quand Béziers s’y était installé après la deuxième journée. De quoi réveiller quelques vieux démons landais.

Défaites, imprécisions et indiscipline à l’extérieur

Tout avait pourtant bien commencé loin de "Boni" avec un match nul à Bayonne (28-28) et une victoire à Montauban (20-25), mais la machine s’est ensuite enrayée à Soyaux-Angoulême (20-16) malgré un bonus défensif mérité, à Nevers (24-17) et désormais chez Provence Rugby (20-9) soit trois écueils consécutifs à l’extérieur dont les deux derniers à zéro point. "Vendredi, on a clairement manqué d’agressivité. On est tombé sur une équipe qui avait plus envie que nous et qui nous a fait déjouer" confie Christophe David. Autre fait important, le SMR n’a pas marqué d’essai, une première cette saison.

La faute à des imprécisions et une indiscipline récurrentes depuis deux sorties. "On a perdu beaucoup de ballons sur les rucks, on a fait beaucoup de fautes et on n’a pas réussi à enchaîner deux temps de jeu car au bout de deux, trois passes le ballon tombait donc c’est compliqué pour marquer des essais, ajoute le talonneur landais. On n’est pas propre, c’est notre pêché à l’extérieur".

Pro D2 - Remi Tales (Mont de Marsan)Icon Sport

Retour en pleine bataille pour le top 6

Avec une seule victoire lors des quatre dernières rencontres et deux revers de suite, le Stade Montois n’est plus sur son petit nuage. La formation landaise est pour de bon au coude à coude avec ses concurrents directs aux phases finales et ils sont légions car elle n’a que cinq points d’écart avec le onzième au classement. Malgré ça, la confiance du groupe landais n’est pas entachée, juste émoussée selon son talonneur. "On l’avait en début de saison, pourquoi on ne l’aurait plus maintenant ? On reste troisièmes à trois points du premier donc on va voir sur les trois prochains matches si on arrive à rattraper ceux laissés en route".

Deux réceptions à bien négocier

Pour cela, le SMR est plutôt gâté par le calendrier car il va enchaîner deux réceptions à Guy-Boniface contre Colomiers et Vannes. Et à domicile, tout va bien pour les Landais qui restent sur quatre victoires consécutives dont deux bonifiées. Il faut donc "au moins deux victoires" pour l’ancien joueur catalan. Si la saison dernière la réception des Haut-Garonnais s’était soldée par un succès bonifié (29-7), la tâche s’annonce plus ardue cette fois-ci car les joueurs de la Colombe sont à une unité de la zone rouge (13e) et en quête urgente de points.

"On a beaucoup de méfiance avant ce match car c’est une équipe rugueuse, accrocheuse et qui propose beaucoup de combat. À nous de répondre présent là-dessus, de rester concentrer et de s’appliquer pour refaire une grosse partie". L’entame sera à coup sûr déterminante, "il faudra tuer le match rapidement" ce que le SMR n’a réussi à faire qu’une fois chez lui contre Oyonnax dans ce début d’exercice. Alors au lendemain d’Halloween, l’antre landaise va-t-elle trembler ? Réponse à partir de 20h45.