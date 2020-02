Actuellement en exil, l’homme politique catalan doit tenir un grand meeting, samedi à Perpignan. Les dirigeants usapistes ont profité de sa venue pour l’inviter à assister à la rencontre face à Rouen. Carles Puigdemont devrait donner le coup d’envoi fictif du match, et inaugurera sa brique sur le fameux « mur des légendes » d’Aimé-Giral. « On va vivre un très beau moment. Le stade Aimé Giral, cette cathédrale va faire l'histoire du pays catalan. Nous n'avons pas un rôle politique, mais depuis 5 ans, nous cherchions une accroche avec Barcelone et la Catalogne du sud, nous avons l'occasion de le faire. Nous allons inviter les associations catalanistes », a déclaré le président de l’Usap François Rivière. La venue de Carles Puigdemont pourrait enfin booster la vente des places pour la réception du club normand.