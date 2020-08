La nouvelle ne faisait plus l’ombre d’un doute. La première rencontre amicale entre les Catalans et les Audois va être annulée d’ici quelques heures. Hier, on apprenait qu’un joueur du paquet d’avants carcassonnais avait été testé positif au Covid-19, et qu’au moins dix cas contacts avaient été décelés dans le groupe de l’USC. Rendant impossible le déplacement des troupes de Christian Labit à Aimé-Giral, ce vendredi.

Par ailleurs, selon nos informations, l’Usap cherche à maintenir l’événement prévu demain soir. Le club catalan pourrait décider d’organiser une opposition interne suivie d’une présentation de l’effectif. La rencontre pourrait voir s’affronter "Perpignan formation", à savoir une équipe exclusivement composée de joueurs formés à l’Usap (Gély, Écochard, Rodor, Walcker, Dubois, Rousselc etc...), à "Perpignan Barbarians", équipe composée de joueurs actuels non issus de la formation (Chouly, Volavola, Eru, etc...).