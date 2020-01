La Pro D2 le jeudi soir, certains clubs ne connaissent pas comme les deux promus Rouen et Valence Romans ou encore Aurillac. Les trois clubs n'ont pas joué sur ce créneau depuis le début de la saison. Mais pour la 18e journée du championnat, Oyonnax va jouer pour la septième fois un jeudi soir. Un choix dicté notamment par les chaînes qui diffusent le championnat, en particulier Canal + Sport qui ne détient qu'une affiche de Pro D2 par journée, celle du jeudi. Ce créneau est réservé à ce qui doit être le choc de la journée.

50/50 pour Oyo en décalé

Oyonnax affiche un bilan à l'équilibre sur ses matchs décalés avec trois victoires et trois défaites. Mais les deux dernières affiches ont tourné en défaveur des joueurs de Joe El-Abd et Manny Edmonds avec une défaite à Grenoble (28-13) lors de la 15e journée et la défaite la semaine dernière à Carcassonne (20-16).La réception du BO sera l'occasion de passer en positif.

Mais les autres cadors du championnat sont aussi coutumiers du fait, à savoir Grenoble et le leader, Perpignan. Les Grenoblois ont joué quatre fois le jeudi (deux victoires, deux défaites). Perpignan, lui, a ouvert à cinq reprises une journée de Pro D2 (trois victoires, deux défaites). Mais l'USAP détient le record de matchs décalés car les Sang et Or ont aussi disputés cinq de leurs rencontres un dimanche.