Bayonne - Biarritz

Victoire impérative pour Bayonne pour ne pas être décroché dans la course au duo de tête, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Avec 75 points, ils ne sont qu'à trois longueurs du leader Oyonnax. Il n'y aura pas moins de 11 remplacements dans le XV de départ. Après la défaite à Vannes les hommes de Vincent Etcheto espèrent se racheter face au célèbre rival Biarritz. Ces derniers sont dans une spirale positive avec une victoire à Béziers et un succès très convaincant face à Oyonnax 51 - 14.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5142 vote(s) Bayonne Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus défensif pour Biarritz.

Aurillac - Brive

Aurillac vient de chuter à la 13e place et se retrouve à sept points des premiers relégables, Colomiers. Après leur large défaite à Bourg en Bresse 31-6, ils auront fort à faire face au second du classement. Malheureusement pour eux, les quatre prochains matches sont très compliqués à négocier avec deux réceptions, Brive et Biarritz et deux déplacements, Vannes et Nevers. Plus le temps pour eux de calculer, il faut gratter des points de partout. Brive s'est fait peur en fin de partie face à Mont-de-Marsan dans un match qu'ils donnaient l’impression de maîtriser. Une alerte avant ce déplacement à Aurillac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4251 vote(s) Aurillac Match nul Brive

Notre pronostic : Victoire de Brive.

Béziers - Aix-en-Provence

Le classement peut une nouvelle fois être bouleversé tant l'écart de points entre toutes les équipes est serré. Il y a seulement dix points entre le 6e Mont-de-Marsan et le 13e Aurillac. Un seul faux pas et tout peut basculer. Béziers, qui vient de sortir du top 6, doit se refaire une santé face à un adversaire qui peut lui aussi se qualifier pour les phases finales. Les deux dernières défaites de Béziers ont été très difficiles à digérer pour eux. 12-23 lors de la réception de Biarritz et 28-0 lors du déplacement à Bourg en Bresse. Provence Rugby ne vient pas en victime, surtout après sa victoire importante contre Nevers la semaine passée 23-17.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3742 vote(s) Béziers Match nul Aix-en-Provence

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Aix-en-Provence.

Carcassonne - Bourg-en-Bresse

Carcassonne est surement l'équipe la moins régulière dans ses résultats. Lors de ses six derniers matches elle a réussi à remporter ses rencontres à domicile mais a tout perdue hors de ses terres. Avec deux défaites seulement cette saison au stade Albert-Domec, il n'est jamais aisé de venir l'emporter chez les jaunes et noirs. Il faudra néanmoins se méfier de Bourg-en-Bresse qui sort de plusieurs victoires de prestige dont Nevers et Brive.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3705 vote(s) Carcassonne Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Colomiers - Massy

C'est l'affiche de bas de classement pour cette 27ème journée. Du côté de la lanterne rouge, Massy n'a plus d'espoir pour remonter, avec ses 24 points. Cependant, Colomiers aura quelque chose à jouer pour le maintien. Ce sera donc l'occasion pour l'USC de se relancer après sa belle opération à domicile la semaine dernière face à Carcassonne. Une victoire bonifiée 27 à 9.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3639 vote(s) Colomiers Match nul Massy

Notre pronostic : Victoire de Colomiers.

Montauban - Vannes

Ce sera l'un des matches les plus ouverts du programme de la 27ème journée. La confrontation entre Vannes, 5e et Montauban,11e promet d'être serrée. Les deux équipes auront à cœur d’enchaîner les victoires dans cette fin de championnat. Particulièrement pour Montauban qui est dans la course au maintien avec ses 58 points, suivi de près par Carcassonne et Aurillac. Le succès ne sera donc pas si facile à remporter face à Vannes, en très bonne forme après un enchaînement de trois victoires.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3839 vote(s) Montauban Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Oyonnax - Nevers

L'affiche risque d'être explosive entre Oyonnax et Nevers. L'actuel premier avec 78 point, les Oyonnaxiens auront à cœur de remporter la victoire face au quatrième du championnat, Nevers. Le moment pour eux de ne pas perdre plus de points dans ce championnat serré, après la lourde défaite la semaine dernière à Biarritz, 51-14. Du côté de Nevers, la victoire est presque impérative pour ne pas perdre de vue les deux premières places.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3803 vote(s) Oyonnax Match nul Nevers

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax.

Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême

Rencontre du milieu de tableau entre Mont-de-Marsan, 6e et Soyaux Angoulême, 8e. Après leur large victoire la semaine dernière face à Béziers 28-0, les joueurs de Soyaux Angoulême joueront avec l’objectif de confirmer leurs bonnes prestations, afin de ne pas se faire devancer au classement. Un match donc à enjeu des deux côtés. Puisque les Montois à domicile, essaieront de renouer avec la victoire après deux défaites à la suite face à Brive (29-27) et Carcassonne (11-9).

Quel est votre pronostic ? Sondage 3535 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.