Voilà plus d’un siècle que le Biarritz Olympique (le Biarritz Stade il y a très longtemps) affronte son voisin l’Aviron bayonnais. Du niveau régional au Top 14, en passant par le Pro D2, les deux clubs basques ont grandi ensemble malgré leur histoire et leurs fortunes diverses.

110 confrontations depuis 1908

Le 5 janvier 1908 se jouait le premier match officiel entre le Biarritz Stade et l’Aviron Bayonnais pour le championnat de Guyenne et Gascogne de troisième série. La victoire des Biarrots ce jour-là s’est jouée sur tapis vert. Le Biarritz Stade avait porté une réclamation pour l’absence de certaines licences des joueurs Bayonnais. Une victoire qui lançait des décennies de polémiques et d’affrontements acharnés. Les deux clubs se sont ensuite retrouvés lors de différents championnats et coupes. Tournois des 12, tournois des 7, Challenge Yves du Manoir ou encore ProD2 et enfin Top 14...

Top 14 - Un derby mouvementé en 2012 entre Bayonne et BiarritzIcon Sport

Face à face : petit avantage pour Biarritz

Avec 53 victoires, les pensionnaires d'Aguiléra ont un net avantage sur l’Aviron Bayonnais et ses 47 succès (pour 10 matches nul). Cette saison, au match aller, Biarritz l’a emporté 22-6. Avec la pression de la qualification en phase finale et le contexte du moment - le BO a porté plainte contre Bayonne pour injures homophobes - le derby devrait tenir une nouvelle fois toutes ses promesses... Rendez-vous jeudi soir.

Par Dylan Munoz