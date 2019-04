Cette scène de joie de tout un groupe au coup de sifflet final montre bien à quel point le succès acquis dans l’Ain par les Coujoux a une saveur toute particulière. Les sourires se sont prolongés après la rencontre dans les abords de Charles-Mathon, et probablement durant le long trajet en bus du retour, car Brive a quasiment assuré sa place en demi-finale. "Il reste toujours ce 1%. On a un pied en demie et maintenant il faut assurer à la maison", lance Samuel Marques avec désormais en ligne de mire l’ultime réception de Bayonne qui apparait comme la dernière équipe pouvant faire sortir les Corréziens des deux premières places.

Et ce quatrième succès à l’extérieur s’est fait avec une maitrise bluffante à l’aube des matches couperets. "On avait à cœur de réaliser un bon match avec des mecs qui n’ont pas souvent joué. On montre que le potentiel est là et qu’il y a un bon groupe. On frappe fort encore une fois car pas mal de critiques nous sont tombées dessus quand on a perdu à Bourg ou Massy", poursuit le demi de mêlée, content du plan d’autant que "certains supporters et journalistes ont dit que c’était l’équipe bis. Si on peut gagner avec, on va signer jusqu’à la fin. C’est une victoire de tout un collectif. Ce n’est pas loin du match référence à l’extérieur."

Un double message, celui des joueurs au staff et celui des Brivistes à la Pro D2

Un mois après le coup à Nevers, Brive a donc remis ça à Oyonnax. "C’est important car on a été pas mal critiqué de ne pas avoir gagné chez les derniers", rappelle Jérémy Davidson après avoir loué la performance de ses troupes qui ont envoyé un sacré message aux autres concurrents à la montée en Top 14. "On ne veut pas s’emballer mais je suis très fier des joueurs et de leur investissement", poursuit l’entraineur. Désormais, 1 seul point suffit au CABCL pour s’assurer la place de leader de saison régulière d’autant que la der’ se fera dans un Stadium où les Corréziens ont enchainé 14 succès en autant de réceptions cette saison.

Un rendez-vous de plus à préparer avant les phases finales pour Jérémy Davidson qui prend avec plaisir – et humour – l’idée de maintenant devoir se creuser la tête pour composer son équipe. "Les coaches sont payés pour ça, lance-t-il en souriant. Beaucoup de joueurs ont levé la main pour jouer les derniers matches." Oui, certains ont marqué des points, à l’instar de l’ouvreur Enzo Hervé qui n’avait plus joué depuis le 15 mars. "Ça fait plaisir de pouvoir leur montrer (aux entraineurs, ndlr) qu’on a aussi notre place", glisse-t-il. Et quoi de mieux que de pouvoir surfer sur une telle émulation de groupe au moment où tout se décide pour Brive.