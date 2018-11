Pro D2 - Le choc pour Brive, la surprise Bourg-en-Bresse... Nos pronos pour la 10e journée

Mont-de-Marsan - Colomiers

Mont-de-Marsan sera clairement favori, évidemment. Les Landais sont toujours dans le rythme d'un prétendant à la montée, même s'ils n'ont gagné qu'une fois à l'extérieur. Mais on les sent très solides sur leur pelouse. On n'imagine pas Colomiers venir les troubler. Les Haut-Garonnais commencent à sentir le vent du boulet.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec bonus offensif­

Oyonnax - Soyaux Angoulême

Après un périlleux déplacement la semaine dernière sur la pelouse de Nevers où ils ont livré un véritable choc des titans de Pro D2, les Oyomen retrouvent le confort de leur stade de Charles Mathon pour un nouveau choc de haut de tableau. Les Angoumoisins n’arriveront pas avec beaucoup de confiance mais assurément avec une grande soif de revanche, puisqu’ils ont été étrillés 60 à 9 à Bayonne la semaine dernière.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec bonus offensif

Brive - Nevers

C’est le choc au sommet du championnat entre de solides Brivistes, qui ont réussi leur transition après la relégation en Pro D2, et d’ambitieux Neversois. Les Corréziens, dauphins de leurs adversaires du jour, ont l’occasion de confirmer leur victoire face à Montauban et de s’emparer de la première place du classement. Quant aux actuels leaders, ils se déplaceront sans grande pression, mais avec l’intention de frapper un nouveau grand coup.

Notre pronostic : victoire de Brive

Vannes - Béziers

Après s’être brillamment défaits des Carcassonnais, les Vannetais, bien calés en milieu de tableau ont l’occasion d’enchaîner à domicile. Les Bretons ont l’occasion de doubler au classement leur adversaire du soir. Pour Béziers, séduisant à domicile, il va falloir commencer à prendre des points à l’extérieur pour justement intégrer le haut du tableau. Les Biterrois voudront aussi se rattraper de la lourde défaite de la saison dernière encaissée à la Rabine.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Carcassonne - Massy

L'an passé, les deux équipes se battaient pour le maintien. Cette saison, elles n’évoluent plus dans la même catégorie. Carcassonne regarde vers le haut du tableau avec quatre victoires en quatre matchs à domicile. Massy, dernier, souffre toujours, mais les Franciliens restent sur deux victoires probantes contre Brive et Biarritz. À noter que la saison dernière, les Massicois avaient fait sensation en s’imposant à Albert-Domec 49 à 10.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Aurillac - Bourg-en-Bresse

C’est une partie du maintien qui va se jouer, ce vendredi à Jean-Alric. À ce jeu du fond de tableau, les oppositions directes sont primordiales. Aurillac (14e) ne peut donc rien abandonner au promu Bourg-en-Bresse, a égalité au classement (14 points) mais qui pointe premier relégable, en raison de son goal-average. L’USBPA n’a pour l’instant pas ramené le moindre point de ses déplacements. Une victoire à l'extérieur serait la bienvenue.

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse, bonus défensif pour Aurillac

Biarritz - Aix-en-Provence

C’est un choc entre deux prétendants à la qualification qui sont à l’affût derrière le peloton de tête. Deux équipes qui comptent pour l’instant le même nombre de points au classement mais le Biarritz olympique partira favori puisque la formation basque ne s’est jamais inclinée à domicile cette saison alors qu’Aix-en-Provence a perdu lors de ses cinq premiers déplacements, ne glanant que deux points de bonus défensifs.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Montauban - Bayonne

Les Montalbanais sont moins dominants que les années passées avec déjà cinq défaites en neuf rencontres. Défaits la semaine dernière à Brive, les Montalbanais ont fait le voyage à vide. S’ils ne veulent pas trop s’éloigner des qualifiés, les Tarn-et-Garonnais doivent s’imposer. Seulement, Bayonne va débarquer à Sapiac avec le plein de confiance puisque les Basques ont étrillé Soyaux-Angoulême la semaine dernière.

Notre pronostic : match nul