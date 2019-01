Pro D2 - La victoire pour Béziers, un bonus défensif pour Carcassonne

Béziers engrange !

Les Biterrois enchaînent un nouveau succès au stade de la Méditerrannée. Le 9e en 9 matchs cette saison. Mais leurs « voisins » audois les ont finalement fait trembler jusqu’au bout. Face au vent, Béziers réussit bien le meilleur départ grâce à une inspiration de Suchier. L’ouvreur joue un rasant pour lui-même et permet aux Biterrois de prendre la main sur cette partie. Porical fait gonfler le score (13-3, 21e). Mais Béziers se met ensuite à la faute. Hagan récolte un carton jaune, Jasmin en profite pour scorer après un mouvement derrière mêlée (13-8, 30e). Indisciplinés, les locaux concèdent un deuxième carton jaune par Suchier. Mais alors que Carcassonne se donne l’occasion de revenir à hauteur, Meité laisse traîner sa main sur le visage d’Hoarau. L’arbitre de touche conseille le carton rouge à Vivien Praderie, l'USC doit batailler le reste de la partie à 14 contre 15.

Carcassonne plie puis réagit

En supériorité numérique, les Biterrois continuent à faire la guerre dans les rucks aux Audois et s’offrent quelques belles munitions. Sur l’une d’elle, Douglas joue les funambules pour marquer un essai (54e). L’ASBH s’envole même sur un essai de Barrère (23-11, 62e) et peut rêver à un éventuel bonus offensif. Mais les visiteurs ne lâchent rien. Tel un roseau, ils plient avant de se redresser. Il se battent et filent marquer en force un essai par Sauveterre (23-18, 70e). Revenus dans le bonus défensif, les joueurs de Christian Labit jouent même la dernière possession plutôt que d’assurer ce petit point. Ils remontent tout le terrain mais finissent par concéder une pénalité sur un bon grattage de Desroche. Une action à l’image de cette partie. Béziers remporte le bras de fer dans le jeu au sol et profite de sa supériorité numérique pour remporter un sixième succès consécutif. L’ASBH reste au contact des équipes de tête, bien campé à la 6e place. En face, Carcassonne peut se consoler avec ce bonus gratté au courage et se satisfaire de la belle réaction de caractère offerte par cette équipe réduite à 14.

