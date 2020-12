Le coup d’envoi de ce duel entre Grenoble et Provence était programmé à 20h et il a vite fallu se faire une raison… À 20h50, la décision a finalement été prise d’annuler la rencontre et de prononcer un report. C’est vers 19h30 que la neige a commencé à tomber de manière abondante et celle-ci a vite tenu, entrainant une couche de plusieurs centimètres sur la pelouse du stade des Alpes. Et en raison de l’impossibilité pour le diffuseur de mettre en place un dispositif de réalisation ce samedi, le match est reporté à une date ultérieure…

Dans les travées de l’enceinte, quelques minutes après la décision du report, l’entraineur grenoblois Stéphane Glas expliquait d’abord que "quand on voit l’état du terrain, c’était injouable. C’était trop compliqué. C’était la plus sage des décisions. Il n’y avait pas d’appuis possibles. La neige monte jusqu’à la cheville. Il n’y a pas un centimètre, il y en a cinq ou six, et puis ça ne s’arrête pas. Maintenant, on attend le jour du report" , qui ne pourra pas être le 22 décembre puisque le FCG doit déjà rattraper un match du côté de Soyaux-Angoulême.