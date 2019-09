Provence rugby - Vannes : 45-24

Quelle démonstration ! En inscrivant un essai dès la première minute de jeu, Provence Rugby a donné le ton d’une rencontre que les Provençaux ne lâcheront plus. Menant rapidement 14-7, les coéquipiers d’Edwards ont étouffé leurs homologues Bretons et, survoltés dans ce premier acte, les locaux inscrivaient deux nouvelles réalisations avant la pause pour mener 28-7 à la mi-temps. Absent et ô combien maladroit, Vannes devait impérativement se ressaisir en seconde période sous peine de frôler la correctionnelle.

Mais les hommes de Fabien Cibray, décidément supérieurs ce vendredi soir, démarraient la seconde mi-temps comme la première. Zambelli inscrivait un doublé et après l’essai de Soave (54e), Provence menait 45-7 ! Vannes se lançait alors dans un baroud d’honneur et réduisait l’écart après l’heure de jeu, grâce à un doublé de Muarua suivi d’un essai d’Hugo en toute fin de match. Un moindre mal pour des Bretons dépassés par la vitesse des joueurs de Provence rugby.

Oyonnax - Colomiers : 23-19

Ce vendredi soir à Charles-Mathon, c’est Oyonnax qui a disposé de Colomiers 23-19 (bonus défensif en faveur des joueurs à la Colombe). Pour résumer ce match pauvre malgré les quatre essais en trompe l’œil, ce fut maladresses et indiscipline en alternance. Avec six cartons jaunes au total, Monsieur Noirot a eu beaucoup de travail.

Seule la toute fin de match un peu folle a fait vibrer les spectateurs de l’Ain. À deux minutes du terme, les Oyomen pensaient avoir validé victoire et bonus offensif avec l’essai de Crédoz (après ceux de Callandret et Codjo). Mais deux minutes plus tard, les Haut-Garonnais avaient la rage suffisante pour dominer une mêlée à huit contre sept à 5 mètres de l’en-but qui allait devenir essai de pénalité. Résultat, les Haut-Bugistes l’emportaient mais perdaient leur bonus offensif quand les Marine et Blanc repartaient avec un point.

Valence-Romans - Carcassonne : 18-22

Malgré une belle réaction en seconde mi-temps, le promu échoue à 4 points seulement de sa première victoire en Pro D2. Plein de maîtrise et de réalisme, Carcassonne remporte un premier succès à l'extérieur après avoir frôlé la victoire à Mont-de-Marsan. Les hommes de Christian Labit ont profité des nombreuses fautes des Drômois pour faire briller le meilleur réalisateur du championnat, le capitaine Gilles Bosch. Après une grosse domination en première période, Carcassonne inscrit son premier et unique essai grâce à Le Bourhis (28e) pour sa première apparition, bien servi par son ancien coéquipier à l'UBB, Rey.

Menant assez tranquillement 13-3 à la pause, Carcassonne est surpris par le coaching du staff de Valence-Romans. Apportant plus de vitesse, les remplaçants arrachent deux essais (Colliat, 60e et Loutnongo, 70e ) aux Audois. Le suspense est relancé alors que Carcassonne ne mène plus que 22-18 à 5 minutes de la fin. Après une interminable possession drômoise après la sirène, la rencontre se termine sur une victoire méritée de Carcassonne malgré quelques sueurs froides. Empochant un point de bonus (le deuxième cette saison), Valence-Romans enchaîne une cinquième défaite.

Rouen - Perpignan : 12-10

Un succès de prestige pour le rugby normand. Pour la première de son histoire face à l’USAP, Rouen s’est offert le scalp d’une équipe catalane bien trop timorée (12-10). Comme deux semaines plus tôt face à Valence-Romans, l’ouvreur et buteur Jordan Michallet a inscrit la totalité des points du promu, face aux perches. L’USAP, punie par son indiscipline, est apparue aux abois en mêlée fermée en seconde période. Avec, notamment, trois pénalités consécutives suivies d’un coup franc concédé dans ce secteur de jeu, en l’espace de vingt minutes.

Perpignan n’a d’ailleurs inscrit aucun point après le retour des vestiaires. Malgré une reprise canon et une supériorité numérique pendant dix minutes. Jean-Bernard Pujol, auteur du seul essai du match (31e), aurait pu faire basculer cette rencontre sans cet en-avant à 1m de l’en-but normand (49e). A partir de là, Perpignan n’a plus existé. Etouffé par des Lions rouennais affamés pour ce duel de gala délocalisé au stade Robert-Diochon. Déjà trois de chute pour l’USAP en déplacement, cette saison. Alors que Rouen reste hors de la zone rouge.

Nevers - Béziers et Aurillac - Montauban

Ces deux rencontres ont été reportées ce jeudi par la Ligue Nationale de Rugby suite à l'épidémie de staphylocoque touchant sévèrement les effectifs de Nevers et de Montauban. Les dates de report ne sont pas encore connues.