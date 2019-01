Pro D2 : L'exploit de Nevers, Aurillac se rapproche du maintien... Nos pronos pour cette 17e journée

Brive – Biarritz

Après deux défaites de suite, les Biarrots ont bien réagis en s'imposant à domicile face à Mont-de-Marsan (27-22). À quatre longueurs de la 6e place, les Rouge et Blanc doivent prendre des points pour lutter jusqu'au bout pour les phases finales, et cela commence ce jeudi soir chez le relégué briviste. Les Corréziens, qui comptent 7 points de retard sur le leader neversois, doivent s'imposer s'ils veulent revenir sur la tête.

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Biarritz

Oyonnax - Colomiers :

Retour à Mathon pour des Burgiens battus dans le derby de l'Ain face à Bourg-en-Bresse ! Les joueurs d'Adrien Buononato reçoivent des Columérins soulagés par leur victoire face à Brive avant la trêve. Cependant, la colombe n'est toujours pas conquérante à l'extérieur, et ce déplacement chez les Oyomen risquent de confirmer cette tendance.

Notre pronostic : Victoire et Bonus offensif pour Oyonnax

Vannes - Provence Rugby

Provence n'y arrive toujours pas à l'extérieur. C'est bien simple, les Aixois n'ont toujours pas gagné, loin de Maurice David. Avant la fessée encaissée avant les fêtes à Nevers, les Vannetais avaient réussi à enchaîner deux succès de rang. Pour cette rencontre, nous voyons le RCV prendre une option, Provence Rugby ne reviendra pas les mains vides dans les Bouches-du-Rhône.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, Bonus défensif pour Provence Rugby

Mont-de-Marsan - Nevers

Après un début de saison canon, les Montois en cette fin d'année 2018 ont clairement marqué le pas. Après une dernière défaite à Biarritz, les joueurs du duo Laussucq-Auradou reçoivent ni plus ni moins que le leader Nevers. Défaits à une seule reprise sur ses six dernières rencontres (à Béziers, défaite 12-9), nous voyons bien Raisuqe et consorts réaliser l'exploit à Guy-Boniface.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Mont de Marsan

Aurillac – Soyaux-Angoulême

Aurillac doit absolument se reprendre à Jean-Alric. Les Cantaliens, qui restent sur trois défaites d’affilée, ne possèdent que cinq points d’avance sur la zone rouge et Colomiers. Ils reçoivent une équipe de Soyaux solidement cramponée à la septième place. Les Angoumoisins, en lice pour une qualification inédite, se sont néanmoins faits accrocher à domicile par la lanterne rouge massicoise (8-8) juste avant la trêve.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême

Bayonne – Montauban

Protagonistes des phases finales ces deux dernières saisons, les Montalbanais sont maintenant au bord de l’abîme. À égalité de points avec Aurillac, ils ont une nouvelle fois été défaits à domicile par Béziers (18-20) lors de la dernière journée. Ils se rendent à Bayonne, chez une équipe toujours invaincue à Jean-Dauger. Les Bayonnais, malgré un jour sans à Aix-en-Provence (21-16), figurent toujours dans les potentiels demi-finalistes

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Massy – Bourg-en-Bresse

Aucune équipe n’a le droit à l’erreur dans ce match de mal classés. Pourtant les deux formations sont sur une dynamique positive. Les Massicois restent sur une victoire face à Colomiers et un nul arraché à Soyaux-Angoulême. Les Bressans, avant de se déplacer dans l’Essonne, ont triomphé d’Oyonnax au Stade Marcel-Verchère (21-17). Le promu de l’Ain, auteur d’un début de saison convaincant, entend bien prendre ses distances avec la zone rouge.

Notre pronostic : victoire de Massy, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Béziers- Carcassonne

Béziers c'est l'équipe de cette fin d'année 2018. C'est tout d'abord la seconde formation qui a pris le plus de points sur l'année civile 2018 (juste derrière Nevers). À domicile, la Méditerranée n'a pas encore été atteinte, puisque l'ASBH est encore invaincue dans son antre. Carcassonne s'y présente bien sûr pour y faire un coup, mais priorité aux locaux qui devraient l'emporter.



Notre pronostic : Victoire de Béziers