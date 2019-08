Pro D2 - Rey (Bayonne): "Mathématiquement, il ne vaut que cinq points. Dans la tête, c’est terrible"

Rugbyrama : Si l’on occulte la première demi-heure, avez-vous livré, vendredi soir, une des prestations les plus abouties de ce début de saison ?

Joël Rey : Personnellement, j’espère qu’on fera mieux dans les matchs à venir. Vendredi, ça a été un peu mieux qu’à Oyonnax en conquête. Après, ce n’était pas très difficile. On avait été très généreux à “Oyo”, mais ça avait été compliqué d’avoir des bons ballons pour nos trois-quarts. Le week-end dernier, on a pu lancer des attaques, mais je suis sûr qu’on peut en faire plus. Bayonne n’est pas encore au top dans son mouvement général. Mais bon, on travaille pour.

Avec une conquête plutôt bonne, et en inscrivant quatre essais, vous vous êtes placés dans les meilleures conditions pour préparer le prochain match…

J.R. : On est généreux comme depuis le début de la saison. Ça, il faut vraiment le garder. En conquête, on a fait beaucoup de ballons portés, il ne faut pas se cacher non plus. On en a parlé entre nous, j’aimerais qu’on ait un peu plus d’alternance. Je suis un peu critique envers moi, mais je suis sûr qu’on est capables de s’améliorer. C’est vrai que c’est pas mal, mais je suis exigeant. Il faut l’être, car c’est le seul moyen de rester en haut et d’être toujours compétitif. Si le match contre Provence est le plus abouti, j’ai quelques doutes sur le reste de la saison.

John Beattie (Bayonne) menant son pack contre MassyIcon Sport

Vous avez repris l’entraînement dimanche. Sur quoi avez-vous insisté ?

J.R. : Dès dimanche, le groupe a essayé de récupérer. On a fait le retour sur le match, tout en parlant déjà de Biarritz. On a insisté sur notre faculté à avoir des ballons plus propres, devant. Biarritz fait partie des équipes épaisses. Si on veut les affronter “direct”, ça va être dur pour nous. Ils ont une défense très solide et sont durs au contact. On essaye de trouver des solutions pour mettre le BO dans la difficulté et les déborder là-dessus. Les solutions ? Je vous les donnerai après le match, si ça marche. Dans un derby, on cache tout. Même la couleur des pneus (rires).

Vous avez découvert le derby basque l’an dernier...

J.R. : Oui, j’ai les deux matchs en travers. J’espère être heureux cette année.

Dans la préparation, qu’est-ce qui change cette année à l’approche de ce match ?

J.R. : L’an dernier, on disputait le premier derby à la maison. Sur ces matchs-là, que ce soit les Biarrots ou Bayonnais, tout le monde est généreux. Après, on avait pêché dans l’efficacité. On a eu des occasions, mais on ne les a pas mises au fond. Les Biarrots ont été efficaces quand il fallait. J’espère que cette année, on le sera.

Nous confirmez-vous qu’un Biarritz-Bayonne n’a rien à voir avec un Bayonne-Pau que vous avez pu vivre ?

J.R. : Non, ça n’a rien à voir. Honnêtement, et c’est un Béarnais qui dit ça. Pour moi, c’est unique en France. Même les Parisiens qui jouent entre eux, c’est que dalle.

Biarritz est invaincu depuis 28 matchs à Aguiléra, et sort d’une défaite à Colomiers, alors que Bayonne a remporté une victoire à cinq points…

J.R. : L’année dernière, on gagne à l’extérieur avant le derby puis on perd à la maison. Tout ce que tu as fait avant, ça ne compte pas. Même si tu viens d’arriver à Bayonne, tu as bien compris qu’il se passe quelque chose d’important. Moi, je ne connaissais pas, mais j’ai vu que huit jours avant des mecs étaient excités. C’est un match atypique et on est prêts. C’est ce que tu vas proposer qui est important. Ton efficacité, ta maîtrise seront primordiaux pour gagner le match.

Martin Bustos Moyano (Bayonne) contre MassyIcon Sport

Vincent Etcheto déclarait vendredi soir, “le prochain match vaut cinq points, comme les autres”. Est-ce vraiment le cas ?

J.R. : Mathématiquement, il ne vaut que cinq points. Dans la tête, c’est terrible (rires). Pour moi, ça a une grande valeur. Et je ne suis pas basque, bordel !

Est-ce que le contexte a son influence, pendant le match ?

J.R. : Il y a du bruit autour, mais tout le monde sait qu’il faut gagner. L’année dernière, on avait la pénalité du nul. Mais bon, merde, c’est un derby ! La saison dernière, j’ai senti un truc dans la tête et au fond du ventre qui fait bizarre. Il faut tout faire pour l’emporter.

Ce soir, le beau temps est prévu, il y aura du monde. Tous les ingrédients sont là pour une belle fête du rugby basque...

J.R. : J’espère bien ! Pour moi, ce n’est comparable avec rien d’autre dans le rugby. Au foot, peut-être, mais pas dans le rugby. C’est un beau truc et ça l’est encore plus quand tu le gagnes !

Propos recueillis par Pablo Ordas.