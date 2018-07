Pro D2 - Jean-Frédéric Dubois (Montauban) : "Retrouver le Top 14 dans 2 ou 3 ans"

Rugbyrama : Pourquoi avoir choisi de rejoindre Montauban ?

Jean-Frédéric Dubois : J’avais vraiment besoin de retrouver un club. J’ai eu plusieurs propositions en Pro D2, mais mon choix s’est tourné tout naturellement vers Montauban. Quand j’ai rencontré Pierre Philippe Lafond, mais aussi les présidents ça a fait la différence. L’USM, c’est un club performant, avec de vrais supporters, tout ça me correspond bien.

Vous remplacez Chris Whitaker, qui avait apporté une vraie identité à la ligne arrière, quel va être votre manière de fonctionner ?

J-F.D : Oui c’est vrai, Chris avait vraiment apporté quelque chose, et ce serait bête de ne pas s’appuyer dessus. Je ne suis pas bête, je ne vais pas tout révolutionner. Alors oui, j’ai une façon différente de voir la chose, mais il faut tout de même travailler dans la continuité. J’ai l’ambition que mes joueurs évoluent plus près de la ligne davantage, qu’on arrive à plus jouer debout et à transmettre après contact. Il y a un très bon groupe ici, un groupe vraiment à l’écoute et qui travaille bien, on essaye de mettre tout ça en place.

Justement, ce match amical sera l’occasion de tester toutes ces nouvelles combinaisons et cette philosophie de jeu.

J-F.D : Nous attendons plus de ce match des garanties physique que des garanties techniques. Ces matchs sont pour nous un moyen de monter en puissance avant le début du championnat. On a organisé le calendrier de manière à élever l’opposition et ainsi être prêt au mieux pour la première journée. On va beaucoup faire tourner les effectifs sur les matchs amicaux afin de pouvoir jauger le plus de joueurs possible. Lors du premier match, je pense que personne ne jouera plus que 40 minutes.

Jean-Frédéric DuboisIcon Sport

Vous allez affronter Carcassonne vendredi pour votre premier match amical, ce match aura-t-il une saveur particulière, sachant que vous allez débuter le championnat face à cette équipe ?

J-F.D : On n’aborde pas ce match en pensant à la reprise, la première journée de championnat est encore loin. Ce match doit nous préparer physiquement, il doit également nous permettre de juger les jeunes joueurs ainsi que les nouvelles recrues. Il va tellement y avoir du turnover, tout ne sera pas parfait, donc je ne pense pas que ce match nous donnera des indications, pour le premier match de Pro D2.

Quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison de Pro D2 ?

J-F.D : On vise la qualification. On sait très bien que cet objectif sera difficile à atteindre, mais après une demie et une finale, on veut bien évidemment faire aussi bien. Je pense qu’il est encore un peu tôt pour parler de Top 14, même si l’objectif à long terme, c’est de retrouver l’élite d’ici 2 ou 3 ans.

Propos recueillis par Clément Gay