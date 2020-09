Comme si la situation n'était pas assez complexe... La rencontre entre l'Usap et le Stade montois, prévue ce samedi à 21 heures, a été annulée, en raison de cas positifs à la Covid-19 dans les rangs landais. Cependant, des contre-tests effectués le lendemain, le jeudi, ont révélé que ceux-ci étaient en fait négatifs. À en croire cette seconde batterie de tests, le match aurait pu avoir lieu. Mais la LNR l'avait déjà annulé et reporté. Mais avant que ne remonte la frustration des principaux acteurs, la justification de la Ligue, rapportée par nos confrères de Sud Ouest, a plutôt convaincu : "Pourquoi les résultats des tests du jeudi seraient plus valables que ceux du mercredi ? Lesquels croire ? [...] Dans le doute, on applique le protocole prévu. Le risque était trop grand que les faux cas négatifs du mercredi soient en fait de vrais positifs."

Malgré les ennuis que cela provoque à plus d'un titre, la LNR a préféré jouer la carte de la prévention, pour éviter de prendre un risque inutile de contamination.