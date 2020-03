Du haut de son mètre 94, ce jeune joueur est arrivé à l'USC il y a deux saisons en tant que joueur professionnel. Mais il a fallu franchir des étapes avant de devenir un élément clé du staff de Christian Labit. "J’ai d’abord était formé à l’US Tours, ensuite j’ai intégré le centre de formation de Dax, j’ai eu l’opportunité d’arriver à Carcassonne pour continuer d’apprendre".

Pour sa première saison, il a eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs, "j’ai eu la chance de beaucoup jouer, cela m’a permis de continuer d’apprendre et de progresser à mon poste". Un véritable flanker dans l’âme, cet avant crève l’écran en étant titulaire 19 fois cette saison, "je m’attendais pas à jouer autant, je n’avais pas eu autant d’opportunité à Dax, c’est une bonne chose pour moi".

" Je me suis épanoui à Carcassonne "

Avec le soutien des anciens, il a su s’imposer au sein de cet effectif. "Quand je suis arrivé dans cette équipe, on m’a très vite intégré, dès la prépa j’étais avec un groupe de bons mecs et ça a vite fonctionné entre nous, je me suis épanoui". Grâce à de belles performances, le joueur s’est vu prendre de la place en apportant le plus d’énergie possible à son club, il a vite eu la confiance de son staff "j’ai pris de l’expérience grâce aux anciens, certains sont là depuis peut-être dix saisons, ça force le respect, sans eux les jeunes joueurs comme moi ne peuvent pas autant progresser".

Très actif sur le terrain, on le voit souvent s’illustrer sur des plaquages offensifs. Ce dynamisme, il le doit sûrement à son jeune âge. Les relations humaines, c’est un moteur, Huguet le sait "quand on s’entend bien ça crée quelque chose, c’est très important pour nous".

Une saison difficile pour Carcassonne

Huguet à beau réussir sa saison en s’imposant, on ne peut pas en dire de même pour l’US Carcassonne qui se trouve actuellement à la 11e position de la Pro D2. Le week-end dernier, ils ont concédé une nouvelle défaite face à Aurillac. "On savait qu’on allait être attendu par Aurillac qui était dans une phase difficile, en plus à domicile, c’est des conditions qui leur sont favorables, c’était compliqué, car on a joué plus de 30 minutes à 14 on n’a pas su rivaliser." Pourtant, l’ambition de gagner était là, "on s’était parlé avant la rencontre, mais il fallait tenir le cap plus longtemps pour espérer quoique ce soit".

Ce week-end Carcassonne rattrape son match contre Valence Romans, même si le top 6 s’éloigne peu à peu Huguet et ses coéquipiers voudraient réenclencher la machine, "ça ne sera pas un match facile, malgré une saison compliquée, c’est une équipe qui propose du jeu, il faudra rester concentrer". "Ne pas lâcher", ce sont ces mots-là qu’a choisis Huguet pour la fin de saison. Les Carcassonnais devront faire preuve de solidarité en cette fin de saison.

Pas d'inquiétude par rapport au Coronavirus

Malgré l’épidémie de Coronavirus, le joueur ne semble s’inquiéter, même au sein du groupe l’ampleur et la médiatisation autour de ce phénomène ne font que peu déstabiliser l’équipe, "ce qui m’attriste c’est pour les supporters, ils ne pourront pas se déplacer je trouve ça dommage, après il y a des règles à respecter". Pour l’instant, sa carrière se déroule à Carcassonne, seul l’avenir nous dira où Pierre Huguet poursuivra ses ambitions de jeune fougueux : "pour le moment, je suis ici, je veux terminer cette saison en beauté", conclura-t-il.

Par Léo Couffin