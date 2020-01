Respectivement président du Directoire et président du Conseil de surveillance du FC Grenoble, Nicolas Cuynat et Laurent Pelissier ont tenu jeudi après-midi leur première conférence de presse depuis leur prise de fonctions début décembre. Ils étaient accompagnés de David Dussert, jusqu’à présent responsable de la formation, nommé directeur général, Daniel Jennepin, président de l’Association et Franck Corrihons, directeur du rugby.

Le FCG a annoncé une nouvelle organisation avec la mise en place en place d’un comité stratégique avec sept membres (quatre de la SASP et trois de l’Association). David Dussert fera le lien entre ce comité, la direction sportive, incarnée par Franck Corrihons et Stéphane Glas, et la gouvernance.

" Construire à moyen et long terme un effectif que l’on peut fidéliser "

La nouvelle stratégie du club va s’appuyer sur trois cycles de trois ans. Elle repose sur trois piliers : les infrastructures, le développement et le sportif. "On ambitionne sur le premier cycle a minima un titre de champion de France de Pro D2, explique Nicolas Cuynat ; sur le deuxième de trouver une place pérenne en Top 14 et puis aspirer à grimper dans cette hiérarchie sur le troisième (figurer dans le top 10 français, Ndlr). […] L’idée est de construire à moyen et long terme un effectif que l’on peut fidéliser et faire monter en compétences."

"Le pilier du projet sportif du club, c’est la formation", rappelle David Dussert. "On est très heureux de voir des garçons émerger au sein du FCG et défendre les couleurs professionnelles du club, souligne Franck Corrihons. La formation fait partie de l’ADN du FCG. Aujourd’hui, on doit continuer à la développer. L’objectif est d’avoir 50 % de l’effectif constitué de jeunes talents formés au FCG. C’est un vrai challenge. […] On fait preuve de beaucoup d’humilité mais aussi de beaucoup d’ambitions. On ne fait peut-être pas beaucoup de bruit mais on travaille fort en interne et ce depuis de nombreuses années. Ce n’est pas pour rien qu’on a le meilleur centre de formation de France depuis quelques saisons et on va s’attacher à rester sur le podium le plus longtemps possible."

Ses jeunes talents, le FCG s’efforce de les conserver et de construire avec eux. Les prolongations annoncées de plusieurs d’entre eux (Valençot, Eglaine, Fabien Guillemin, Rossi, Martel, Glénat, Capuozzo) vont dans ce sens.

Les dirigeants Grenoblois avec au fond à droite l'entraîneur Franck Corrihons.Icon Sport

Nagusa et Bousquet ont signé

La saison prochaine, Grenoble aura un effectif de 37 à 38 éléments -contre 45 aujourd’hui- dont 32 sont déjà présents cette année. Les départs de Bastien Guillemin, Raymond Rhule et Gaëtan Germain seront compensés numériquement par les arrivées de Karim Qadiri, Timoci Nagusa et Jonathan Bousquet. Le FCG est encore à la recherche de deux autres renforts. En cas de montée en Top 14, quatre à cinq autres recrues s’ajouteront.

Interrogé sur le cas Étienne Fourcade, sous contrat jusqu’en 2021, courtisé depuis le printemps dernier par Clermont, le président Cuynat, s’il souhaiterait qu’il reste, ne ferme pas la porte à un départ. "Quand un gamin a donné depuis cinq ans et est exemplaire, c’est bien évidemment un déchirement de penser le voir partir. Maintenant que faire ? Aujourd’hui Étienne fait partie des pépites qui peuvent probablement porter un jour le Coq. À un moment donné, il faut être grand aussi et un club c’est aussi donner de l’avenir à ses joueurs. On est en train de discuter." En revanche, elle semble fermée pour Dylan Jacquot et Mickaël Capelli qui "seront dans l’effectif la saison prochaine".

Vers une gestion du stade des Alpes avec le GF38

Au niveau des infrastructures, la question du stade des Alpes a été abordée. Confiée à la société Sogestal par la Métropole de Grenoble, sa gestion va changer au 31 octobre. Le club de football de Grenoble, le GF38 (Ligue 2), et le FCG devraient en être les nouveaux gestionnaires. "On a une opportunité de s’associer avec le GF38 pour gérer le stade des Alpes et on espère très rapidement concrétiser avec la Métropole, explique Laurent Pelissier. […] Avoir la gestion du stade permettrait de nous projeter à plus long terme et d’investir pour améliorer l’accueil de notre public."

Si cela se concrétise, cela apporterait des revenus supplémentaires au FCG. Un FCG qui, économiquement, est "aujourd’hui à l’équilibre", indique Nicolas Cuynat. "Il y a une dizaine de chefs d’entreprise autour du club (actionnaires via la holding Sport Passion Promotion dont lui-même, Éric Pelissier et les anciens présidents Michel Martinez et Éric Pilaud, Ndlr) qui ont tous une expérience significative pour pouvoir apporter une vision de développement pour le futur."