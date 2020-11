L’information révélée par RMC a circulé à partir de mardi, très vite confirmée : en poste depuis quatre ans, Stéphane Glas ne sera plus l’entraîneur du FCG la saison prochaine. Arrivé en provenance d’Oyonnax en même temps que Dewald Senekal, il avait été l’entraîneur des trois-quarts lors de la montée en Top 14 en 2017-2018, mais aussi de la redescente en Pro D2 en 2018-2019. Alors promu entraîneur en chef, Stéphane Glas arrivait désormais au terme de son contrat à l’issue de la saison, et avait à ce titre entamé des discussions avec le club. "Les dirigeants m’ont récemment demandé de me positionner par rapport à la saison prochaine, ce que je n’étais pas forcément en mesure de faire, nous confirmait-il mercredi. Cela n’a rien à voir avec le fait que je pourrais avoir des pistes pour entraîner ailleurs, car je ne me projette nulle part pour le moment. Cela n’entre pas dans ma réflexion. C’est simplement qu’après quatre ans passés ici, je me pose la question de l’utilité que je peux encore avoir ici. Il y avait une vraie réflexion à avoir à ce sujet. Tout cela mis bout à bout, je ne pouvais pas me prononcer tout de suite lorsqu’on me l’a demandé, ce qui n’arrangeait pas vraiment la direction du club…"

" J’ai encore besoin d’être sur le terrain "

Mais au vrai, au-delà du timing, c’est surtout selon nos informations la fiche de poste proposée qui a rebuté l’ancien trois-quarts centre international. "Dans le cas où j’avais envie de continuer l’aventure ici, on m’a expliqué que le club avait davantage besoin d’un manager que d’un entraîneur, qu’il fallait que je m’éloigne du terrain. Or, je ne me projette pas comme un manager. J’ai encore ce besoin d’être sur le terrain, d’être proche de mes joueurs. Partant de là, je ne pouvais pas être le candidat idéal, et il valait mieux l’annoncer très vite aux joueurs." Ce qui fut donc réalisé lundi, à la grande surprise de certains. "Quand je leur ai annoncé ça lundi, certains joueurs étaient très déçus, d’autres m’ont envoyé des petits messages… C’était plutôt sympa de leur part, ça prouve que j’ai toujours eu une bonne relation avec eux. Maintenant, il ne faut pas que la saison s’arrête pour autant, au contraire ! Comme je le leur ai dit, l’important, c’est de bien terminer la saison. Même si celle-ci a mal démarré, j’espère que l’on va arriver à aller chercher une qualification, et réussir de jolies phases finales." Nul doute dès lors, au vu de la sincérité de sa démarche et de son discours, que Stéphane Glas fera tout pour atteindre cet objectif. Et plus si affinités, bien sûr...