Pro D2 - Fin de série pour Béziers, le choc pour Nevers... Nos pronos pour cette 18e journée.

Nevers - Bayonne

Nevers a failli la semaine dernière en déplacement à Guy Boniface en s'inclinant lourdement à Mont-de-Marsan. L'USON, qui a perdu son fauteuil de leader au profit de son prochain adversaire n'a qu'une chose en tête : le lui reprendre. En face Bayonne reste sur 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs et compte bien montrer un autre visage après la victoire poussive face à Montauban.

Quelle équipe va l'emporter selon vous ? Sondage 1711 vote(s) Nevers Bayonne Nul

Notre pronostic : Victoire de Nevers, Bonus défensif pour Bayonne

Biarritz - Massy

Avec 3 défaites sur ses 4 dernières rencontres, le BO a plus que jamais besoin de points. Auteurs d'une bonne prestation à Brive, les joueurs de Matthew Clarkin doivent se rassurer à Aguiléra face à une équipe de Massy qui, plus les matchs avançent et plus le maintien semble inéluctable. Défaits la semaine dernière à domicile, les Massicois ne pourront guère faire mieux au Pays Basque.

Quelle équipe va l'emporter selon vous ? Sondage 1433 vote(s) Biarritz Massy Nul

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec le Bonus Offensif

Colomiers - Mont-de-Marsan

Colomiers ne souhaite pas revivre la même année cauchemardesque que celle qui vient de s'écouler. 15e et avant-dernier, la colombe s'est écroulée la semaine dernière à Oyonnax, bien qu'en ayant envoyé une équipe profondément remaniée. Ce vendredi à domicile, les Montois ont quant à eux besoin de trouver une certaine régularité dans les résultats. La victoire face à Nevers la semaine dernière ne doit pas être qu'un feu de paille. Nous les voyons s'imposer à Bendichou.

Quelle équipe va l'emporter selon vous ? Sondage 1487 vote(s) Colomiers Mont-de-Marsan Nul

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, Bonus défensif pour Colomiers

Carcassonne - Vannes

Carcassonne n'a plus le choix. Pour accrocher les phases finales, l'USC va devoir se sortir de cette spirale infernale dans laquelle le club tourne. Avec un seul succès sur ses six derniers matchs, les Audois sont redescendus au 9e rang. En face, Vannes a infligé une véritable correction à Provence Rugby à la Rabine. Juste devant les joueurs de la cité au classement, nous voyons néanmoins les Carcassonnais s'imposer et briser cette mauvaise série.

Qui va remporter cette rencontre selon vous ? Sondage 1407 vote(s) Carcassonne Vannes Nul

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Montauban - Aurillac

Avec six points d'avance sur le premier relégable columérin, Montauban a un besoin urgent de victoires en ce début d'année. Défaits 21 à 16 à Bayonne, les Montalbanais ont pu se rassurer sur le plan du jeu en rivalisant avec l'actuel leader jusqu'à la fin du match. Ils reçoivent des Aurillacois vainqueurs à l'aller, et qui viennent de s'imposer difficilement à domicile face à Soyaux-Angoulême.

Qui va remporter cette rencontre selon vous ? Sondage 1347 vote(s) Montauban Aurillac Nul

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Aurillac

Provence Rugby - Bourg-en-Bresse

À égalité au classement avec 33 points chacun, les deux promus devraient jouer le maintien jusqu'à la fin de saison. Si Bourg-en-Bresse a fait le plein de confiance en allant s'imposer chez la lanterne rouge massycoise, Aix-en-Provence a encaissé 5 essais lors de sa défaite à Vannes (43-29). Les Provençaux ont besoin de se rassurer en défense et quoi de mieux qu'un retour au Stade Maurice David pour y parvenir.

Qui va remporter cette rencontre selon vous ? Sondage 1341 vote(s) Provence Rugby Bourg-en-Bresse Nul

Notre pronostic : victoire d'Aix-en-Provence

Oyonnax - Béziers

Le gros choc de cette 18e journée entre le relégué oyonnaxien et Béziers, l'équipe en forme de ce Pro D2 qui reste sur 6 victoires consécutives. Le club de l'Ain a accroché un bonus offensif sans vraiment convaincre la semaine dernière face à Colomiers, et les Biterrois se sont fait peur à domicile face à une équipe carcassonnaise réduite à 14 pendant 40 minutes (23-18). Oyonnax veut confirmer sa présence sur le podium tandis que Béziers cherchera à augmenter son avance sur Soyaux-Angoulême.

Quelle équipe va l'emporter selon vous ? Sondage 1440 vote(s) Oyonnax Béziers Nul

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Béziers

Soyaux-Angoulême - Brive

Solidement accroché à la septième place du classement depuis plusieurs semaines, Soyaux-Angoulême voudrait se rapprocher du top 6. Les Angoumoisins ont ramené un point d'Aurillac après avoir concédé un match nul face à Massy. Ils reçoivent une équipe briviste un peu en retrait par rapport au podium, mais qui reste sur une victoire acquise en infériorité numérique face à Biarritz (36-26).

Quelle équipe va l'emporter selon vous ? Sondage 1441 vote(s) Soyaux-Angoulême Brive Nul

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême