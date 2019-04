Comme si le sort s’acharnait, en plus du coup reçu sur la tête c’est une pluie battante qui s’est abattue sur les Oyomen en guise de décor à cette seconde défaite à Charles-Mathon de la saison. Les Coujoux ont joué un bien vilain coup dans ce duel de prétendants à la première place, après un match où de l’aveu de Valentin Ursache, "rien n’a fonctionné." Visiblement marqué et échaudé, le troisième ligne veut "retrouver l’esprit qu’il nous a manqué. Il faut arrêter de parler et travailler. On n’est pas au niveau. Je ne me cache pas. Si on a les couilles (sic), il faut aller chercher quelque chose à Angoulême. On est bien loin de la finale à Pau."

Des paroles qui trouvent un écho dans les déclarations du demi de mêlée Jérémy Gondrand, pour qui Oyo "a pris une belle leçon de gestion. On s’est trop exposé. À nous de grandir de cette défaite. En gagnant, on se facilitait la tâche. Là, on se la complique. On n’est ni en quart de finale, ni en demi-finale et loin d’être en finale. On a commis trop de fautes pour se payer le luxe de recevoir une demi-finale. Il reste un match à gagner, c’est aussi simple que ça." Et ce match ce sera à Soyaux-Angoulême qui pourrait encore avoir des enjeux de qualification… Bref, encore un gros défi pour une équipe sous la menace de Bayonne, actuel troisième.

Pro D2 - L'équipe d'OyonnaxIcon Sport

" La colère ne sert à rien. Ce n’est pas un sentiment positif. C’est une grosse déception "

Peut-on penser que le fait d’avoir présenté ce duel comme un match de phase finale avant l’heure - ou bien même comme la potentielle affiche de la future finale - ait pu avoir un impact ? "Il y avait vraiment l’envie de battre Brive à la maison, au-delà de la suite. On n’était pas sur de la projection de phase finale. La volonté était de faire un gros match pour terminer la phase régulière à domicile sur une victoire. On l’a ratée. On rate un rendez-vous avec un adversaire, avec le public et les phases finales qui tendaient les bras. Il ne faut pas en rater trop, ça ne se présente pas tout le temps", explique l’entraineur Adrien Buononato.

Le technicien ne laissait d’ailleurs pas forcément transparaitre de la colère à l’issue de la rencontre, ou alors celle-ci était contenue. Plutôt une immense frustration. "La colère ne sert à rien. Ce n’est pas un sentiment positif. C’est une grosse déception, dit-il à chaud. C’est un coup sur la tronche mais il vaut mieux le prendre maintenant car tu peux te relever. On sait ce qu’il nous reste à faire maintenant." Déjà battu à domicile par Biarritz, Oyonnax avait d’ailleurs montré une réaction à Carcassonne. Pour les Oyonnaxiens, qui avaient prévu de se retrouver dès ce vendredi pour mettre des mots sur cet écart, il n’y a donc plus de calcul.