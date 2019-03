Rugbyrama : Comment analysez-vous ce succès malgré une mêlée dominée sur l’ensemble du match ?

Damien Weber : Nous savions qu’il fallait être présents en défense, ça fait déjà quelques semaines que nous sommes davantage en place et ça paye. Nous avons ensuite procédé par contre. Le mot d’ordre était de jouer après contact. Aujourd’hui nous jouons plus au ballon et nous marquons des essais, ce qui nous faisait défaut en début de saison. Nous sommes sur une bonne dynamique, chacun tire son partenaire vers le haut.

Quatre essais cette saison, une première pour Colomiers.

D.W. : Malgré les quelques contres assassins subis du côté de Bayonne la semaine passée, nous savions que nous étions capables de jouer, même à l’extérieur. À la maison, il faut lâcher les chevaux et se faire plaisir. Le rugby reste une passion et un plaisir. Il nous reste quatre matches pour nous maintenir, ça passera par le jeu, une bonne défense et une bonne conquête. Maintenant, nous sommes obligés de garder les pieds sur terre. Nous devons vite récupérer et nous remettre au boulot dès lundi en nous tournant vers Massy.

" Quand tu as Mihai et Martin tu ne crains rien "

Le très jeune banc vous a beaucoup apporté en deuxième période, qu’en pensez-vous ?

D.W. : Ça fait du bien de voir les minots pousser fort. Ils apportent un vent de fraîcheur et nous ont donné un coup de boost, ça permet de se dépasser. En plus de ça, ils ont fait un très bon match. La troisième ligne, elle aussi a aussi livré une très grosse partie.

Justement, un mot sur la prestation XXL de Martin Chiappesoni ce soir ?

D.W. : Quand tu as Mihai (Macovei) et Martin tu ne crains rien. Ce sont deux combattants qui plaquent à tours de bras. Martin n’avait pas énormément joué cette saison mais nous savions qu’il était capable de sortir ce genre de prestation. Ça fait beaucoup de bien.

Vous y croyez plus que jamais ?

D.W. : Si tu n’y crois pas maintenant, ça ne sert à rien de jouer.

Propos recueillis par Thomas Saint-Antonin