Colomiers - Carcassonne

Encore une fois, c'est à Colomiers que va s'ouvrir cette journée de Pro D2. Mais contrairement à la semaine passée, la dynamique est différente. En effet, après 17 matchs sans défaite dans son stade de Michel-Bendichou, les Coluémrins ont chuter face à Vannes. Face à une adversaire qui semble moins coriace sur le papier, Colomiers va devoir se mettre la tête à l'endroit pour ne pas laisser s'échapper Biarritz et Oyonnax au classement. En face, les Carcassonnais ne voudront pas se rendre en Haute-Garonne en victime expiatoire. De plus, cela sera un match de reprise pour les Audois, eux qui n'ont pas pu jouer le week-end dernier à cause de cas de Covid-19 au sein de leur effectif.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Vannes - Biarritz

Match au sommet entre deux équipes actuellement sur le podium, Vannes, deuxième et Biarritz, troisième. Mais là aussi, les dynamiques sont diamétralement opposées. Les Vannetais ont réussi un beau coup en allant s'imposer à Colomiers après un mois de décembre pas évident. En face, le BO a démarré 2021 de la plus mauvaise des manières en s'inclinant à la surprise générale face à l'ancienne lanterne rouge Valence Romans. Mais gare aux Biarrots qui ont prouvé leur gros niveau à l'extérieur en allant s'imposer coup sur coup à Grenoble puis à Oyonnax. Rencontre qui promet d'être indécise, preuve en est, le BO l'a emporté lors de son dernier déplacement à la Rabine, en février dernier (27-24).

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Biarritz

Aurillac - Béziers

Les deux équipes ont débuté 2021 par une défaite. Sur sa pelouse, Aurillac voudra gagner et lancer son année pour notamment s’éloigner un peu plus des dernières places du classement. Si les Cantaliens s’imposent avec le bonus offensif, ils reviendraient même à hauteur de Béziers, actuellement huitième. Ces derniers, qui ont réussi leur début de saison, devront réussir à bien s’exporter pour se reprendre après la défaite subie à la maison le week-end passé face à Nevers au terme d'un match spectaculaire et assez fou. Une victoire à Aurillac permettrait aussi à l’ASBH de garder le contact avec le Top 6 et donc les places qualificatives aux phases finales.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Aurillac

Grenoble - Soyaux-Angoulême

Après sa victoire surprise sur la pelouse d’Oyonnax la semaine dernière, les Grenoblois doivent confirmer. Avec des résultats très moyens depuis le début de la saison et un classement loin des ambitions du FCG, la venue de Soyaux-Angoulême au stade des Alpes, dernier de la Pro D2, doit permettre aux Isérois d’enchaîner une seconde victoire consécutive et ainsi enclencher une dynamique positive. En face, le SAXV reste en danger malgré un léger mieux danger et a un besoin impératif de résultat, notamment après la rechute sur sa pelouse face à Mont de Marsan. Au match aller, et c'était il y a même pas un mois, les Charentais s'étaient imposés au terme d'un petit match (9-3).

Notre pronostic : Victoire de Grenoble avec le bonus offensif

Valence Romans - Rouen

Duel de mal classés entre des Drômois quinzièmes et des Normands treizièmes au Stade George-Pompidou. Cette rencontre est donc cruciale pour les deux équipes. Avec deux points de retard au classement, une victoire des Drômois leur permettrait de passer devant leur adversaires mais surtout, un succès permettrait au VRDR de sortir de la zone rouge et de confirmer le superbe succès acquis à Biarritz. Mais en face, Rouen ne compte pas se faire dépasser par un concurrent direct dans la lutte au maintien. Les Rouennais tenteront, en cas de victoire, de prendre de l’avance sur les dernières places, eux que l'on a vu courageux et très tenaces à de multiples reprises à l'extérieur. La saison passée, Rouen l'avait emporté 24-10 au terme d'un match rondement mené.

Notre pronostic : Victoire de Valence Romans, bonus défensif pour Rouen

Nevers - Provence Rugby

En s’imposant sur la pelouse de Béziers et en profitant de la défaite de Provence sur sa pelouse contre Perpignan, Nevers avait réalisé une belle opération en prenant quatre points d'avance sur son adversaire du jour. Une avance précieuse puisque cela leur permet d’être actuellement 6e, soit la dernière place qualificative aux phases finales. De son côté, Provence est plutôt en réussite hors de ses bases cette saison avec déjà trois succès. Grâce notamment à un Florent Massip en grande forme depuis le début de la saison, les Aixois voudront faire un coup au Pré Fleuri où de nombreuses équipes s'y sont cassés les dents, demandez plutôt à Biarritz, Carcassonne ou encore Rouen.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Mont de Marsan - Perpignan

Après un début de saison difficile entre les mauvais résultats et les problèmes liés à la Covid-19, Mont-de-Marsan semble enfin aller mieux, preuve en est avec la victoire obtenue la semaine dernière sur la pelouse de Soyaux-Angoulême, leur permettant de sortir de la zone rouge. Cependant, la venue de Perpignan n’est pas un cadeau pour enchaîner un second succès consécutif. En effet, l’USAP vient de gagner sur la pelouse de Provence et voudra réitérer sa performance pour conserver la première place du championnat. Toutefois, les Catalans avaient chuté dans les Landes la saison dernière 34-14.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Mont de Marsan

Montauban - Oyonnax

Montauban lance son année 2021 ce week-end face à Oyonnax. Après avoir vu son déplacement à Carcassonne reporté la semaine dernière, les Tarn-et-Garonnais vont devoir vite se remettre dans le bain avec cette réception périlleuse. Les hommes de Joe El-Abd seront forcément revanchards après leur faux pas à Mathon face à Grenoble. Surtout, avec trois défaites consécutives, les Oyomen ont un besoin impératif de points pour garder leur place dans le Top 4 permettant de jouer un barrage à domicile. À l'aller, les Oyomen l'avaient emporté 34-16.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Oyonnax