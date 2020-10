Nevers - Perpignan

Match d'ouverture de cette sixième journée entre des Nivernais qui souflle le chaud et le froid sur ces derniers matchs et des Perpignanais qui restent sur quatres victoires d'affilée. Le locaux voudront relever la tête après une prestation décevante à Aurillac et aucun point ramené. Les deux victoires de Nevers ont été acquises au stade du Pré Fleuri avec à Valence Romans et Soyaux-Angoulême. Mais attention à l'Usap qui est en forme en ce moment et qui sort d'une victoire face à Grenoble. Une victoire et les hommes d'Arlettaz prendrait la tête du championnat. Nevers devra être costaud pour se défaire de l'ambitieux club Sang et Or.

Quel est votre pronostic ? Sondage 415 vote(s) Nevers Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Perpignan

Béziers - Aurillac

Aurillac réalise pour le moment un bon début de saison avec trois victoires dont deux sur les derniers matchs. Les Cantalous pourraient effectuer la passe de trois en allant gagner à Béziers, une victoire qu'ils attendent depuis le 15 novembre 2014 et un succès 14-19. Mais Béziers veut se faire pardonner de la grosse déception de la semaine passée à Vannes. Menants 26-9, les Biterrois ont dû s'incliner sur un drop à la dernière seconde. Les locaux ont besoin de victoires, eux qui ont connu qu'un seul succès depuis le début du championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 396 vote(s) Béziers Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Béziers

Carcassonne - Mont de Marsan

Duel dans le ventre mou de cette Pro D2 entre Audois et Landais. Carcassonne devra réagir après une défaite assez lourde face à Biarritz. En plus de cela, Carcassonne végète à une triste avant dernière place. En face, Mont de Marsan est un peu dans le flou. Les Landais ont vu la réception d'Oyonnax reportée après des cas de Covid dans l'effectif adverse. Il faut donc remonter à la quatrième journée pour voir les Montois qui avait réalisé un match plein de courage à Colomiers malgré la défaite. Un match qui s'annonce serré. Duel important entre deux équipes qui ne compte qu'une seule victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 328 vote(s) Carcassonne Match nul Mont de Marsan

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Mont de Marsan

Colomiers - Soyaux-Angoulême

Dynamiques diamétralement opposées entre ces deux équipes. D'un côté, les Columérins restent sur trois victoires consécutives dont deux à l'extérieur à Aurillac et à Provence Rugby le week-end. En face, Soyaux-Angoulême est a l'arrêt avec trois défaites consécutives dont la dernière en date qui a fait très mal à domicile face à des Rouennais qui étaient seuvrés de victoires. Une réaction d'orgeuil est attendu pour les hommes d'Adrien Buononato et Mirco Bergamasco. Mais la tâche sera très difficile à Michel-Bendichou, devenue une forteresse imprenable.

Quel est votre pronostic ? Sondage 339 vote(s) Colomiers Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec le bonus offensif

Rouen - Vannes

Le week-end passé et la superbe victoire à Soyaux-Angoulême a peut-être lancé la saison des Normands. Les coéquipiers de Carl Fearns vont devoir garder le même état d'esprit face à des Vannetais qui ont eu très chaud face à Béziers. Mais la tâche sera compliquée car les Vannetais sont quatrièmes et auront l'occassion de grimper sur le podium de la Pro D2 voire même de prendre la tête. Les Rouennais auront besoin du soutien des quelques supporters présents au stade Jean-Mermoz pour arracher la victoire, un résultat qui leur permettrait d'abandonner la place de lanterne rouge.

Quel est votre pronostic ? Sondage 351 vote(s) Rouen Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Rouen

Grenoble - Valence Romans

De prime abord, l'affiche de ce match paraît déséquilibré entre Grenoble, habitué du haut de tableau de la Pro D2 et même du Top 14 et Valence Romans, qui dispute sa deuxième saison en Pro D2. Mais le rugby ne se limite au pedigree des équipes et ce match en est la preuve. En effet, Grenoble n'est que douzième du championnat après cinq journées. Les Isérois comptent seulement une victoire mais ont depuis du mal à basculer dans le positif. Valence, de son côté, est installé en milieu de classement avec deux victoires et deux défaites. Contrairement à Grenoble, les joueurs de la Drôme n'ont pas jouer le week-end dernier leur match face à Montauban pour cause de cas de Covid chez les deux clubs. Il sera donc intéressant de voir la frome des deux équipes sur cette rencontre qui pourrait reserver des surprises.

Quel est votre pronostic ? Sondage 333 vote(s) Grenoble Match nul Valence Romans

Notre pronostic : Victoire de Grenoble