Rugbyrama : Comment vous vous êtes senti pour ce premier match avec ces nouvelles couleurs ?

Clément Gelin : Un peu bizarre, ça faisait dix ans que j'étais à Grenoble donc je n'avais connu que ça. Premier match contre une grosse équipe de Pau, ce n'était pas des supers conditions avec la pluie, le ballon mouillé etc, ce n'était pas forcément un super match de rugby mais on a fait un match à haute intensité avec des contacts et c'est ce qu'on voulait aujourd'hui. Le résultat passait en second plan, c'est une manière de se remettre au vrai rugby.

Qu'est ce qu'il faudrait améliorer pour être plus en place ?

Conserver les ballons, continuer à trouver nos structures, ce qu'on bosse tous les jours à l'entrainement et continuer à bosser physiquement. C'est pour ça que ces matches sont biens, et que c'est bien de jouer contre des grosses équipes, parce qu'il reste Agen et Castres. Ce qui va nous forcer à être exigeant physiquement et nous montrer ce qui se fait de mieux.

Comment se passe la préparation avec le Stade Montois ?

Oui super. On se donne bien depuis cinq semaines. On a fait une semaine de stage, ça fait du bien de retranscrire ça sur un match.

Quelles étaient les consignes avec ce match face à une équipe de Top 14 ?

Le résultat on verra après et s'y filer pendant la mi-temps qu'on avait à jouer. De jouer à haute intensité, de reprendre le contact, les courses à 100 %, ce qui n'est pas forcément le cas à l'entrainement avec contacts.

L’objectif pour la saison qui approche ?

Aller perturber ces équipes qui se sont renforcées et qui ont un budget supérieur à Mont-de-Marsan. Ça fait très longtemps que Mont-de-Marsan est dans le top 6 et l'objectif est le même cette saison. Aller jouer ce haut de tableau.