Biarritz 19 - 12 Provence Rugby

Succès étriqué de Biarritz (19/12) face à des Provençaux accrocheurs mais trop indisciplinés sur cette rencontre. Après une première période peu rythmée, où le déchet primait sur les intentions, faute à des conditions climatiques peu avantageuses et une pluie discontinue, les Basques s'évertuaient à occuper le camp Aixois par quelques possessions bien senties. Willie Du Plessis validait ce travail de sape avec trois coups de pied en moyenne position, de quoi s'assurer un maigre pécule, suffisant pour écarter à ce moment-là, l'adversité de Provence Rugby, vaillante mais désorganisée notamment sur le secteur de la touche. La seule pénalité de Florent Massip venant ouvrir le compteur pour les visiteurs, après un premier acte au contenu pauvre, en faveur des locaux (9-3).

Revenus avec d'autres arguments en seconde période, les troupes de Fabien Cibray remettaient la main sur le ballon, méthodiquement, jusqu'à revenir à parvenir à reprendre l'avantage d'un judicieux drop claqué par Nicolas Bézy (9-12, 62 ème). C'était sans compter sur la réaction d'orgueil des Basques, bien aidés par l'indiscipline visiteuse (deux cartons jaunes) et au final un Willie Du Plessis décisif puisqu'il ira inscrire l'essai de la victoire et la totalité des points de sa formation (19 unités). Biarritz à la faveur de ce succès s'installe un peu plus parmi les qualifiables tandis que Provence Rugby pourra regretter quelques imprécisions pour espérer ramener des points de ce voyage.

Colomiers 45 - 11 Aurillac

Carton plein pour Colomiers contre Aurillac (45-11). Les joueurs de Julien Sarraute ont gagné avec le bonus offensif au stade Michel-Bendichou et relancent la machine après la défaite inquiétante dans le jeu à Vannes la semaine précédente. Les voilà sur le podium provisoirement. Ils mettent la pression sur l’USAP qui devra gagner à Grenoble dimanche pour repasser. Si l’écart au score est si important au coup de sifflet final, les Columérins le doivent à leur excellente deuxième période lors de laquelle leur supériorité physique leur a permis de marquer quatre de leur cinq essais. En première période, l’équipe très remaniée d’Aurillac a tenu bon, repartant aux vestiaires à seulement 5 points (16-11).

Il a fallu 37 minutes à Colomiers pour trouver le rythme. L’essai conclu par Alexandre Manukula est à montrer dans toutes les écoles de rugby. Une vingtaine de passes rapides, propres, géniales. Le deuxième acte a été un véritable calvaire pour les Auvergnats qui avaient marqué un essai en première période grâce à la filouterie de Bernard Reggiardo (25e). Sebastien Poet (40e), Gilen Queheille (46e), Romain Bézian (75e) et Hugo Pirlet (80e) ont parachevé ce succès dans un stade qui mériterait d’être plus remplis. Maigre consolation pour Aurillac à qui on ne peut pas vraiment reprocher de ne pas s’être battu : Rouen a perdu sans bonus dans le même temps et reste derrière.

Mont-de-Marsan 30 - 10 Béziers

Les deux équipes savaient que le résultat de cette 12e journée de Pro D2 serait primordial pour la suite des événements. Mont-de-Marsan, qui revenait d'une victoire prestigieuse à l'extérieur (sur la pelouse d'Aurillac, 21-33), s'est imposé de manière tout à fait autoritaire sur sa pelouse de Guy Boniface (30 à 10). Les locaux mettent tout de suite la pression sur leurs invités du soir, avec un Ormaechea à la mêlée montoise omniprésent. Dès la 5e minute, le demi-de-mêlée s'infiltre dans la défense adverse, sans succès. Il donne cependant l'opportunité à Yoann Laousse-Azpiazu, impeccable toute la soirée, d'ouvrir le score. Béziers égalise très rapidement par la botte de Jérôme Porical.

Ce seront les seuls points inscrits par les Biterrois en première mi-temps. Il faut ensuite attendre la 20e minute pour voir le Stade Montois prendre le large, avec un essai splendide conclu par Adrien Séguret. L'ailier est au finish d'une énorme percée de Wakaya. Après la transformation, ça fait 13-3 pour Mont-de-Marsan (20e). Un score qui s'alourdit un peu plus grâce une nouvelle fois à Laousse-Azpiazu (16-3, 35e).

Les affaires de Béziers ne s'arrangent pas juste avant la mi-temps, avec un geste bête de Thomas Zénon, peu en vue ce soir, qui coupe une action d'essai montoise irrégulièrement. Monsieur Mallet le sanctionne logiquement d'un carton jaune. Un carton lourd de conséquence, puisque sur l'action qui suit, les locaux corsent l'addition juste après la sirène grâce à l'essai de Naituvi (21-3 à la pause). Au retour des vestiaires, Béziers semble faire illusion quelques minutes, même en infériorité numérique. Tomas Munilla permet à son équipe de se retrouver à 2 mètres de la ligne d'en-but montoise, mais les Biterrois sont trop maladroits pour espérer mieux. Les locaux parviennent à se dégager.

Malgré ses difficultés, Béziers franchit enfin la ligne montoise à la 67', grâce à un beau travail de ses avants, qui envoient Benjamin Desroches en terre promise. La transformation de Porical permet alors à l'ASBH d'espérer vivre une belle fin de soirée... C'était sans compter sur les trop nombreuses erreurs collectives des Biterrois. Mont-de-Marsan reste implacable et sérieux, et s'en va valider cette bonne prestation par un essai collectif en toute fin de rencontre, grâce un maul qui vient piétiner ce qui était jusqu'à cette rencontre, la meilleure défense de Pro D2. Score final 30 à 10. Au classement, Mont-de-Marsan profite de ce succès pour passer juste devant Béziers au classement provisoire, d'un tout petit point.

Rouen 24 - 34 Nevers

En début de rencontre Rouen a dominé sans partage avec une grande séquence. La domination Normande est récompensée par l'essai de Toevalu, Michallet transforme (7-0, 4). Mais si l'entame de Rouen est parfaite, derrière Nevers prend l'ascendant. Pourtant les visiteurs marquent le coup après la blessure rapide de Raisuqe. Mais Nevers monte en puissance et inscrit un essai par Trainor. Derrière Cazenave inscrit trois pénalités pour une seule à Michallet du côté Rouennais. À la pause Nevers est devant (10-14).

Au retour des vestiaires, Jaminet d'une pénalité lointaine creuse l'écart pour Nevers, mais Rouen par un essai de Drauniniu transformé par Michallet égalise (17-17). Les deux équipes se rendent coup pour coup mais en fin de rencontre c'est Nevers qui remporte la guerre des nerfs en inscrivant deux nouveaux essais par Jaminet (63) et Gibouin (74). Nevers s'impose à Rouen (24-34) et s'offre un succès important à l'extérieur qui le relance dans sa quête du top 6.

Valence Romans 16 - 21 Vannes

Vannes courrait après sa première victoire à l’extérieur cette saison. C’est fait, les Bretons ramènent un succès de leur voyage dans la Drôme (16-21). Dans un stade Georges-Pompidou balayé par un fort vent, les Drômois font pourtant la course en tête en profitant de l’appui de celui-ci dans le premier acte. Un essai de Lacour (27e) et des coups de pieds de Javaux permettent aux Drômois de mener 16-3 (34e). Mais avant la pause, les Vannetais finissent par valider l’un de leur temps fort par un essai de Dubreuil (39e). A la mi-temps les joueurs de Valence-Romans mènent 16-10 mais leurs adversaires sont revenus sur leurs talons.

Et avec l’appui du vent, les Morbihannais se montrent très pragmatiques dans le deuxième acte. Avec un essai en force de Bolenaivalu (45e) puis deux pénalités de Le Bail (61e et 67e), les visiteurs prennent les commandes et infligent un 11 à 0 aux Damiers. Pour un succès 21 à 16. Coup d’arrêt pour Valence-Romans qui restait sur deux succès à domicile et doit se contenter d’un maigre bonus défensif. En revanche, bon coup pour Vannes avec ce premier succès à l’extérieur qui bonifie ses bons résultats réussis à La Rabine.

Montauban 20 - 24 Carcassonne

La très bonne opération de cette douzième journée de Pro D2 est pour Carcassonne. Les Audois ont réussi à s’imposer à Sapiac après avoir renversé l’USM en fin de match (20-24). C’est Louis Marrou qui a inscrit l’essai de la gagne pour les siens, dans les dix dernières minutes (72e), récompensant ainsi une très belle deuxième mi-temps des Jaune et Noir.

La première période avait été à l’avantage des Sapiacains, qui avaient su se détacher en confisquant le ballon et grâce, notamment, à des essais de Silago (18e) et D.Vaotoa (37e). Grâce à sa belle victoire à l’extérieur, l’USC monte dans le wagon des six premiers.