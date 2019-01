Pro D2 - Carcassonne : José Lima suspendu 1 an pour Dopage

Lima, centre passé par Narbonne et Oyonnax et international Portugais, a disputé 8 rencontres cette saison. Dans son communiqué, le club souligne que "La sanction est sévère […] l'USC fera tout ce qui est du domaine du possible pour aider José Lima à surmonter cette difficile épreuve dans l'année qui arrive." Joint par nos soins, notamment pour savoir quel produit était concerné, si le joueur allait ou pouvait faire appel ou demander une contre-expertise, le club n'a pas souhaité en dire plus.