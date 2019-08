Carcassonne - Grenoble

Impressionnants vendredi dernier face à Vannes, les Audois ne pouvaient pas espérer mieux pour une première à Domec. À l'inverse Grenoble est tombé à domicile pour son retour en Pro D2 et devra se rattraper dès jeudi en montrant un autre visage. Un véritable défi pour les hommes de Christian Labit qui accueillent une nouvelle fois un cador de Pro D2 revanchard. Il faudra donc confirmer pour les Carcassonnais et montrer de nouvelles choses pour les Grenoblois.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Béziers - Valence-Romans

Pour le compte de la seconde journée du championnat de Pro D2, Béziers acceuille le promu Valence-Romans. Après une défaite contre l’USAP, les Bittérois auront à cœur de gagner pour leur premiere rencontre à domicile. Aprés sa déroute face à Oyonnax, les visiteurs devront montrer une meilleure image, et proposer une opposition bien plus sérieuse du coté du stade Raoul Barrière. Un déplacement complexe puisque l’ASBH rêve de Top 6 cette année.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Béziers

Oyonnax - Nevers

C’est l’heure de la confimation pour les coéquipiers de Valentin Ursache. Après une belle victoire bonifiée contre Valence-Romans la semaine passée, il est important de surfer sur la dynamique en battant une équipe neversoise dans le doute. Parce que oui, les hommes de Xavier Péméja ont été surpris dès le premier match par une équipe d’Angoulême bien en place. Des points perdus à domicile qu’il faut vite rattraper sous peine de laisser le wagon des six se détacher rapidement.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax avec le bonus offensif

Rouen - Aurillac

Maintenu pour un petit point l’an passé, le Stade Aurillacois ne compte plus en laisser en cours de route. C’est avec une légère rotation d’effectif qu’ils se déplacent pour le premier match professionnel en terre normande. Malgré une première compliquée, ponctuée d’une lourde défaite, les locaux auront forcément à cœur d’écrire leur histoire. Pour cela, ils bénéficieront de deux jours de préparations supplémentaires, les Cantaliens ayant joués dimanche. Il faudra surtout montrer qu’ils sont au niveau, pour s’éviter une longue saison.

Notre pronostic : Victoire de Rouen, bonus défensif pour Aurillac

Biarritz - Vannes

Biarritz reçoit sa bête noire ce vendredi. En effet, depuis leur arrivée en Pro D2 en 2016, les Vannetais l’ont emporté à deux reprises du côté d’Aguilera en seulement trois rencontres. C’est fort. Mais cette fois-ci, ils seront privés d’Anthony Bouthier, leur facteur «X» jusqu’à maintenant. Côté biarrot, on espère bien entendu se rattraper du revers à Aurillac. Surtout, il faut vite gagner de la confiance et montrer qu’il sera difficile de battre le BO sur ses terres.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Vannes

Montauban - Soyaux-Angoulême

Duel entre deux équipes qui ont bien débuté le championnat. Si la victoire de l’USM, même lourde, était prévisible face au promu, celle de Soyaux à Nevers était moins évidente. Dominés, les Charentais se sont montrés bien plus opportunistes que leurs adversaires pour l’emporter avec le bonus. Montauban sera un adversaire plus coriace et discipliné. Pour leur deuxième réception consécutive, les Sapiacais compte conserver leur invincibilité.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Angoulême

Colomiers - Mont-de-Marsan

Étrillés par Provence Rugby la semaine dernière à domicile (42-12), Mont de Marsan n’a pas d’autres choix que de ramener quelque chose de Bendichou Les Montois devront composer sans Carlos Muzzio, exclu contre Provence. Mais la tâche ne sera pas simple, les Columérins ont fait preuve d’un état d’esprit irréprochable pour renverser Grenoble alors qu’ils étaient menés de 17 points à la pause. Les protégés de Julien Sarraute devront prendre des points avant un déplacement périlleux à Perpignan dans une semaine.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Provence - USAP

Après une première réussie en ouverture dans le derby face à Béziers à Aimé-Giral (23-13), l’USAP se déplace sur la pelouse d’Aix-en-Provence, autre vainqueur la semaine passée. Le succès bonifié des hommes de Fabien Cibray à Mont-de-Marsan (42-12), n’est pas passé inaperçu. Les derniers dixièmes de Pro D2 ont enclenché la marche avant d’entrée de jeu, et chercheront à confirmer à domicile face au relégué perpignanais.

Notre pronostic : Victoire de Provence et bonus défensif pour Perpignan