PRO D2 - Carcassonne à Vannes, Brive l'emporte à domicile... Nos pronos pour la 9e journée de Pro D2

Brive - Montauban

Battus à la surprise générale par Massy juste avant la fin de ce premier bloc les Brivistes doivent mettre le bleu de chauffe. Pour cela retour à la maison face à une équipe de Montauban décevante depuis le début de la saison malgré son succès face à Bourg-en-Bresse il y a de cela 12 jours. Alors, simple mise en garde, ou véritable moins bien ?

Notre pronostic : Victoire de Brive

Vannes - Carcassonne

En cas de défaite des Montois et de Nevers à domicile, Carcassonne a l’occasion de prendre la tête du classement de Pro D2 en cas de victoire demain.Vannes, 12e, doit se reprendre après la sévère déconvenue subie à Soyaux.Les Audois, ont largement les moyens d’aller s’imposer à la Rabine.Mais méfiance, le RCV est la moins bonne attaque à domicile du championnat avec 49 points inscrits seulement en trois rencontres.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Bourg-en-Bresse - Colomiers

Avec quatre défaites sur les cinq dernières rencontres, Bourg-en-Bresse est avant-dernier.La réception d’une équipe de Colomiers convalescente est le meilleur remède pour démarrer ce nouveau bloc de la meilleure des manières.Avant deux déplacements à Aurillac puis à Bayonne, les Burgiens seraient bien inspirés de l’emporter ce vendredi. Quant aux Columérins ils n’ont pris qu’un seul petit point en quatre déplacements, ce voyage dans l’Ain s’annonce capital.

Notre pronostic : Victoire de Bourg en Bresse, bonus défensif pour Colomiers

Aix-en-Provence - Mont de Marsan

Avec trois défaites lors des quatre dernières rencontres, Provence Rugby n’est pas dans les meilleures dispositions à l’heure de recevoir le leader Mont de Marsan. Encore invaincus au stade Maurice-David, les Aixois devront sortir leur match référence pour faire tomber des Montois en pleine confiance. Pour l’ouverture de leur nouvelle tribune, les locaux voudront donc faire une belle imprerssion.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby

Massy - Biarritz

Juste avant de conclure un premier bloc jusque là vierge de toute victoire, Massy a réussi à stopper l’hémorragie en s’imposant face à Brive. Mais Biarritz sait que ce déplacement dans l’Essonne constituera pas une balade de santé. D’autant que les Biarrots, 8e au classement ne doivent pas lâcher de points dans la course à la qualification.

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif de Biarritz

Béziers - Aurillac

Délocalisée à Narbonne en raison d’un terrain endommagé par un virus puis les intempéries de ces dernières semaines, cette opposition sera aussi tendue sur la pelouse qu’en tribunes. Contraints de trouver un autre terrain, les dirigeants biterrois avaient tenté d'inverser les rencontres mais le président cantalou Christian Millette avait refusé, le délai étant trop court. Après de nombreuses demandes, l'ASBH a finalement trouvé une pelouse pour accueillir la rencontre. Côté sportif, Aurillac est l’une des quatre équipes qui ne s’est pas encore imposée à l’extérieur. Voilà le challenge qui attend Petitjean et consorts.

Notre pronostic : Victoire de Béziers

Nevers - Oyonnax

Seconde meilleure défense à domicile, Nevers et son Pré-Fleuri semblent prêts à devenir une forteresse quasi-imprenable. Également seconds au classement, l’USON va devoir se défaire d’une équipe d’Oyonnax certainement fragilisée par l’annonce du départ de leur manager Adrien Buononato en fin de saison. Quoiqu’il en soit, les joueurs de la Nièvre devront réaliser un match sérieux si ils ne veulent pas subir une grosse déconvenue face à une équipe concurrente.

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Nevers

Bayonne - Soyaux-Angoulême

Duel intéressant entre des Bayonnais qui alternent le bon et le moins bon et des Angoumoisins qui restent sur cinq succès sur leurs six derniers matchs.Soyaux, 6e au classement doit négocier trois déplacements sur leurs quatre prochaines journées et cela commence par un déplacement des plus périlleux à Jean Dauger. Inconstants, les Basques devront sortir vainqueurs avant de se déplacer du côté de Sapiac.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne