Une victoire essentielle dans la course aux phases-finales

C’est une équipe de Brive particulièrement concernée qui s’est présentée au stade du Pré-Fleuri lors de la précédente journée. Didier Casadéi avait annoncé la couleur lors de la préparation : "Si on gagne là-bas, on tue Nevers !" et les regards concentrés à l’extrême au moment de la descente du bus, traduisaient l’envie de bien faire des hommes de Jérémy Davidson : « C’était un match des très haute intensité face à une très belle équipe de Nevers. Avec cette victoire on a démontré que notre équipe progresse, en parvenant à l’emporter malgré les difficultés. On s’est montré encore trop indiscipliné et on a encore beaucoup de travail à fournir pour confirmer ce résultat."

Pro D2 - Saïd Hirèche (à droite) et les BrivistesIcon Sport

Pour le capitaine Saïd Hirèche, même son de cloche avant la réception de Mont-de Marsan, autre candidat aux phases-finales : "On ne peut pas encore parler d’un vrai match référence quand on est aussi indiscipliné (3 cartons jaune). D’ailleurs avec 13 pénalités concédées on aurait encore pu vivre une fin de match frustrante, si la dernière action adverse avait été au bout. En revanche, dans les attitudes, la détermination et l’engagement on a le sentiment d’avoir réalisé un acte fondateur qui, je l’espère, va lancer définitivement notre fin de saison." Battu pour la première fois à domicile cette saison, et vieux routier de ce championnat de Pro D2, Xavier Péméja, l’entraineur neversois, est bien conscient d’être tombé sur un cador : "On a probablement assisté au meilleur match de Pro D2 cette saison avec une intensité remarquable. Brive a fait valoir son expérience pour venir à bout de notre collectif et a pratiqué un jeu de haut niveau."

" Le meilleur match de Pro D2 de la saison "

Arrivé en début de saison avec l’ambition d’imposer un jeu plus complet, Jérémy Davidson savait qu’il faudrait plusieurs semaines pour changer les habitudes de ses joueurs. Après la performance majuscule de la semaine passée, Brive est-il enfin arrivé au niveau escompté par l’exigeant manager irlandais ? "Nous avons encore cinq matchs à disputer face à des adversaires du calibre d’Oyonnax, Bayonne ou Mont-de Marsan dès ce week-end. On a montré des choses à Nevers que j’espère nous aurons la capacité à reproduire sur cette fin de saison. Mais on doit encore travailler et progresser pour avoir une continuité dans nos performances."

Avec des intentions et une ligne directrice de jeu plus affirmée depuis quelques semaines, le besoin urgent de se remobiliser en termes de discipline se fait aussi ressentir pour Saïd Hirèche : "On concède encore trop de pénalités, trop de cartons qui prouvent qu’on ne maîtrise pas encore les choses à 100%. Mais il reste cinq matchs avant les phases-finales, qui doivent nous servir à vraiment nous situer dans ce championnat. Des matchs face à des adversaires directs, ce sont souvent des occasions d’aller chercher un supplément d’âme qui doit nous aider à hisser encore plus haut le curseur et le niveau d’exigence qui doit être le nôtre à cette période de la saison."

Alors du côté du stade Amédée-Domenech on prône encore et toujours le travail et l’humilité au moment de recevoir le Stade -Montois. Mais même si tout n’a pas été parfait en Bourgogne, il n’en reste pas moins que Brive a marqué les esprits et a su trouver des certitudes au moment d’aborder le sprint final.