L’équipe corrézienne profite tout de même de ce succès pour doubler Bayonne et s’installer dans les deux premières places du championnat.

Un premier acte corrézien

Seule équipe de Pro D2 à avoir remporté tous ses matchs à domicile (Bayonne également invaincu a concédé un match nul), Brive a ajouté Mont-de-Marsan à son tableau de chasse. Mais les Coujoux ont gâché en fin de partie leur belle première période. Car les Corréziens prennent rapidement les devants dans ce match avec des essais en puissance de Giorgadze (4e et 15e) et Lagrange (27e). Les locaux multiplient les offensives autour d’un Samuel Marques inspiré. Avec un soupçon de réussite en plus, ils auraient même pu inscrire deux essais de plus dans le premier acte par Giorgadze et sur une avancée de Muller (24-6).

Brive s’endort et Mont-de-Marsan en profite

Le deuxième acte est ensuite plus propice à la sieste qu’au rugby. Les Brivistes s’endorment menant 3 essais à 0. L’essai de Naituvi (70e) réveille un peu les Corréziens qui répliquent par Laranjeira sur une merveilleuse relance de Jurand (72e). Mais les Landais finissent ce match en mode boulet de canon. Sur interception de Shingler, ils inscrivent un nouvel essai par Wacaya (75e) puis un autre par De Nardi (80e). Sur le deuxième acte, le Stade montois inflige un 21 à 5 à l’équipe corrézienne pour une courte défaite (29-27).

Brive dans la foulée d’Oyonnax

Sur ce match, le CA Brive peut très clairement regretter d’avoir laissé échapper le point de bonus offensif dans une partie qu’il maitrisait. Surtout que ce point leur aurait permis de revenir à hauteur d’Oyonnax en tête du classement. Les Corréziens auront donc sûrement à cœur d’aller chercher des points chez leurs voisins aurillacois vendredi prochain. En face, Mont-de-Marsan glane un précieux point dans sa lutte pour une place en phases finales. Précieux voir inespéré sur la première heure de jeu. Forts de cette fin de match en fanfare, les Landais peuvent se tourner avec un peu plus de sérénité vers l’accueil de Soyaux-Angoulême la semaine prochaine. Un autre candidat à une place en phases finales.