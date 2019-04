Nevers - Béziers

C’est le moment pour Nevers de redresser la tête. Les quatre défaites de suite plongent les coéquipiers d’Hugo Fabrègue dans un doute immense. Pourtant, ils sont quatrièmes au classement et ont encore leur avenir entre les mains. La deuxième place est toujours accessible, les Brivistes ne sont qu’à sept points. Mais en face c’est Béziers qui cherche toujours à accrocher ce Top 6. Septième, à un point seulement de Mont-de-Marsan, premier qualifiable, à trois journées de la fin, tout reste à jouer. Une victoire face à Nevers éjecterait ces derniers des places qualificatives pour replacer les Biterrois en bonne position. Un match qui n’est pas gagné d’avance pour les locaux.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Béziers.

Biarritz - Colomiers

Biarritz surprend tout le monde avec une fin de championnat en fanfare. Trois victoires de suite dont deux à l’extérieur, les Biarrots n’ont plus rien à perdre et tout à gagner. Le succès à Bayonne a mis les rouges et blancs sur orbite. Avec deux réceptions en trois matches, le Top 6 peut leur tendre les bras, à condition que Béziers et Mont-de-Marsan chutent sur l’une des trois dernières journées. Mais la tâche ne sera pas aisée face au nouveau premier non relégable. Colomiers a profité de la grosse défaite de Bourg-en-Bresse la semaine passée pour redevenir maître de son destin. Pour assurer ce maintien en Pro D2, les Columérins devront passer cet énorme test.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec bonus offensif.

Bourg-en-Bresse - Montauban

C’est le match de la dernière chance, ou presque. Bourg-en-Bresse n’est pas encore condamné mais doit absolument l’emporter pour ne pas se voir évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine. Pour cela, ils ont la chance de recevoir, ce sera Montauban qui sort d’une défaite face à Vannes dans les dernières minutes. Rien n’est plus dangereux qu’une équipe en danger, ce match de bas de classement risque d’avoir de graves conséquences. Avec 59 points, les Montalbanais ne sont pas à l’abris d’une dernière journée sous pression en cas de défaite. Si Aurillac vient à perdre, et que Colomiers crée l’exploit, Montauban peut se retrouver dans une position très délicate. Mais avec des "si" on pourrait refaire le monde.

Notre pronostic : Victoire de Bourg-en-Bresse.

Brive - Carcassonne

La Pro D2 est pleine de surprises. Tellement surprenante qu’un match entre le second et le dixième (17 points d’écart) n’est pas du tout facile à pronostiquer. Au dernier match, les Brivistes sont venus perdre chez le 13e, Aurillac 14 à 10. Est-ce de la suffisance du côté des joueurs de Jeremy Davidson ? Difficile à dire, mais une seconde défaite pourrait laisser la chance à Bayonne de redevenir deuxième en cas de victoire. La fin de match chaotique contre Mont-de-Marsan et cette défaite à Aurillac pourrait avoir l’effet d’une piqure de rappel pour Brive. Le championnat n’est pas terminé. L’entraineur de Carcassonne a même affirmé que le club était contraint d’aligner un maximum de JIFF pour cette rencontre. Un match qu’il décrit comme "formateurs" pour des espoirs. Cela risque d’être très dur pour ces jeunes.

Notre pronostic : Victoire de Brive avec bonus offensif.

Massy - Mont-de-Marsan

Massy n’a plus rien à jouer et va lancer ses dernières forces dans la bataille pour essayer de sauver l’honneur en cette fin de saison. Un pauvre but qui peut s’avérer dangereux pour Mont-de-Marsan dans sa phase à la qualification. Paradoxalement, cet objectif de sortir dignement pourrait être une bonne chose pour les Montois quand le match deviendra plus dur. Un objectif commun (la qualification), qui dépasse tout un groupe, peut transcender les joueurs. Cette sixième place reste trop fragile pour faiblir à la 28ème journée.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Vannes - Aurillac

Une victoire inespérée contre Brive a permis à Aurillac de se donner de l’air. De quoi surement, mettre quelques cadres au repos. Avec une seule victoire hors de ses terres cette saison (contre Massy), les Aurillacois pourront difficilement faire tomber Vannes au vu notamment du dernier match à Montauban où ils ont fait preuve d’une grande force de caractère. Les joueurs de Jean-Noël Spitzer possèdent la meilleure série de victoires en cours avec 5 succès de rang.

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec bonus offensif.

Soyaux-Angoulême - Bayonne

L’Aviron Bayonnais c’est une victoire en cinq matches. Un constat inquiétant à deux matches de la fin du championnat. Le revers face à Biarritz la semaine dernière n’arrange en rien l’objectif de se qualifier directement pour les demi-finales. Soyaux-Angoulême n’a échoué qu’à trois points de Mont-de-Marsan. Le match devrait se jouer à peu de choses.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Bayonne.

Aix-en-Provence - Oyonnax

Le leader de Pro D2 devrait finir dans les deux premiers du classement. Son revers à Biarritz a vite été digéré contre Nevers (victoire 30-22). Si le match de la semaine prochaine contre Brive aura des allures de phases finales, il faut engranger de la confiance sur cette fin de championnat. Provence Rugby ne va pas recevoir l’ogre Oyonnaxien en victime et devrait pouvoir faire plus que rivaliser.

Notre pronostic : Victoire d'Aix-en-Provence, bonus défensif pour Oyonnax.