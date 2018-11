Pro D2 - Brive : Didier Casadéi, en avant toute !

Rugbyrama : Didier, ce n’est jamais évident d’appréhender une descente, pourtant Brive a su remettre la marche avant dès le début de la saison ?

Didier Casadéi : Ce sont des moments qui engendrent beaucoup de changements, sur et en dehors du terrain. Il a fallu mettre en place un nouveau staff technique, gérer pas mal de départs et d’arrivées de joueurs mais aussi s’adapter à de nouvelles contraintes, comme des budgets revus à la baisse. Dès-lors, il faut souvent du temps pour mettre les choses en place. Nous avons fait le choix de conserver une certaine ossature de l’effectif à l’intersaison qui nous a permis de plutôt bien démarrer les deux premiers blocs, mais on est à peine au tiers du championnat. On doit continuer à travailler, savoir se remettre en question et on fera les bilans plus tard.

On a le sentiment d’une stabilité retrouvée depuis l’arrivée de Jérémy Davidson, quel a été son apport ?

D.C. : Jérémy nous a apporté son œil extérieur et la qualité de son expertise. C’est un garçon que l’on connait pour sa rigueur et il a su aussi trouver des joueurs de qualité pour étoffer notre effectif. Il a également l’expérience de ce championnat de Pro D2 qu’il a longtemps pratiqué avec Aurillac et il a réussi à obtenir des résultats rapidement. On espère que ça va continuer sur ce rythme mais les bases sont saines.

Pro D2 - Jean-Baptiste Pejoine, Jeremy Davidson et Didier Casadéi (Brive)Icon Sport

Un staff structuré et de nouvelles méthodes de travail, vous prenez toujours autant de plaisir avec ce groupe ?

D.C. : J’ai fini la saison passée comme entraîneur en chef. Ce n’est pas quelque chose qui m’a dérangé mais je n’étais pas forcément demandeur non plus. En retrouvant mon poste d’entraîneur des avants, je me sens plus libre. J’aime ce que je fais et j’aime les mecs que j’entraîne ! Je suis quelqu’un qui fonctionne à l’affectif et j’ai une très grande relation de confiance avec mes joueurs et le staff. Dès-lors, j’attends beaucoup de ce groupe et pour le moment il me le rend bien. Mais nous devons rester humbles et continuer à travailler, c’est pourquoi nous sommes très vigilants avec le staff pour conserver cette belle ambiance de travail.

La volonté du nouveau manager est d’évoluer vers un projet de jeu plus complet, qu’en est-il après deux mois et demi de compétition ?

Comme d’autres équipes, on a fait de bons et de moins bons matchs depuis le début de la saison. Mais en aucun cas cela ne doit altérer notre envie de faire vivre le ballon et d’avoir un jeu agréable à regarder, tout en étant efficace. Pour mettre tout cela en place on doit respecter des étapes et faire en sorte de s’améliorer à chacune de nos sorties. J’ai le sentiment que le groupe travaille bien et dans ce sens, dès-lors on reste humble et on essaye de progresser à chacune de nos sorties.

Une fois encore Brive s’est appuyé sur ses avants pour retrouver la voie du succès, une satisfaction pour vous ?

D.C. : On a toujours à cœur d’avoir une conquête qui tient la route ! Depuis de nombreuses années c’est un peu notre baromètre, on essaye d’être le plus performant possible sur notre touche, notre mêlée et nos ballons portés. On aimerait toujours faire mieux mais aujourd’hui ça commence à prendre forme, avec l’envie de monter crescendo pour la suite de la saison. Au-delà de nos avants, des joueurs se sont révélés dans toutes les lignes et d’autres ont su prendre du galon pour tirer l’équipe vers le haut. Même si on a perdu du monde à l’intersaison, le club a su incorporer des joueurs de qualité et d’expérience, comme un Stuart Olding par exemple, qui nous apporte beaucoup.

Au cœur du pack, l’explosion au plus haut niveau de Demba Bamba est une juste récompense pour le travail du CABCL ?

D.C. : On est très content et fier de cette sélection de Demba pour les test-matchs de novembre. C’est un plaisir bien sûr mais pas une nouveauté puisque ces dernières saisons on avait aussi eu Fabien Sanconnie, Lucas Pointud ou encore Julien Ledevedec qui étaient internationaux à Brive. Régulièrement on parvient à amener des joueurs au plus haut niveau. C’est aujourd’hui le tour de Demba, qui est mis très en avant médiatiquement depuis le début de la saison. Il le mérite mais c’est un joueur de 20 ans qui évolue à un poste difficile et à la maturité tardive. A nous de l’accompagner pour ne pas sauter les étapes car je pense qu’il est à peine à 70 % de son potentiel.

Pro D2 - Demba Bamba (Brive) contre BayonneIcon Sport

Une fois encore, les avants sont attendus pour le choc de cette journée face à Nevers, c’est le match idéal pour affirmer ses ambitions ?

D.C. : Nevers a une équipe très performante. Nous recevons le leader et nous avons la volonté de faire un gros match pour nous et pour éventuellement prendre la tête du classement. On connait la force de leur paquet d’avants et c’est un groupe avec de très belles individualités dans toutes ses lignes. C’est une équipe très complète qu’on espère recevoir le mieux possible. Il y a beaucoup d’équipes dans un mouchoir de poche, nous allons jouer notre 6e match à la maison et nous serons seulement au tiers du championnat au sortir de ce match. A nous d’être uni et solidaire pour aborder ensuite au mieux les matchs d’hiver et s’offrir pourquoi pas un printemps radieux.