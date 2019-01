PRO D2 - Bourg-en-Bresse vainqueur à Massy, Bayonne prend la 1ère place, les Montois battent Nevers

Bayonne - Montauban (21-16)

Mal en point(s) au classement, Montauban a ramené un bonus défensif de son déplacement qui a rimé avec défaite à Bayonne ce vendredi soir dans le cadre de la 17e journée de Pro D2. L’ex Bayonnais Sayerse avait marqué le premier (et joli) essai (8e) pour l'USM après coups de pieds à suivre.

Mais la réaction des Basques s’est faite par un essai de pénalité après un deuxième maul écroulé dans la zone de marque (31e) et sur une réalisation de Robinson (53e) après une longue séquence de possession et quelques passes après contact. Bustos Moyano au pied et les siens ont profité de l’indiscipline des Sapiacains pour assurer ce succès mérité lors du deuxième acte.

Vidéo - Bayonne timide vainqueur de Montauban 02:57

Massy - Bourg-en-Bresse (20-29)

Dans un match capital dans la quête du maintien, Massy a tenté de marquer son territoire d'entrée. Sous la pression Massicoise, Bourg-en-Bresse a craqué, tremblé même. Les Bressans ont souvent été sanctionné d'entrée. À force d'être indiscipliné, les Massicois ont écopé d'un carton jaune pour Julien Clément ce qui a permis à Bourg-en-Bresse de prendre l'avantage grâce à un essai de Benjamin Prier, transformé par Johannes Graaff (7-0, 10). Mais en face Ioan Debrach fait le plein au pied et inscrit trois pénalités pour permettre aux Bressans de prendre l'avantage. Juste avant la pause, Bourg-en-Bresse a fait le forcing pour creuser. Les Bressans ont été récompensés par l'essai de Fabien Perrin en fin de première période, transformé par Ioan Debrach. À la pause les Bressans ont basculé en tête malgré une pénalité de Graaff (10-16).

En seconde période, les Bressans ont repris leur travail de sape pour creuser l'écart. Pourtant à quatorze pour la deuxième fois du match après le carton jaune d'Adrien Buatier, les Bressans ont fait le break pour mener (13-23) après l'essai de Pierre Santallier transformé par Ioan Debrach. En fin de rencontre Massy a tenté, mais les Bressans ont su solidifier leur défense pour s'imposer finalement sans réellement trembler (20-29). Massy a perdu ses nerfs à l'image de Jordi Pleindoux sanctionné d'une exclusion. Après avoir battu Oyonnax dans le derby de l'Ain pour terminer 2018 (21-17), Bourg-en-Bresse s'est donné un énorme bol d'air au classement en s'imposant sur la pelouse de la lanterne rouge. Un premier succès à l'extérieur cette saison pour lancer 2019. Pour Massy c'est un terrible coup d'arrêt après une série positive de deux matches sans défaite (1 victoire, 1 nul) dont un prometteur nul sur la pelouse de Soyaux-Angoulême (8-8) en conclusion de l'année 2018.

Vidéo - Bourg-en-Bresse réalise un gros coup pour le maintien en s'imposant à Massy 02:46

Oyonnax - Colomiers (32-16)

Succès bonifié d'Oyonnax, grâce à un essai de pénalité arraché sur la sirène face à de valeureux Columérins. Oyonnax avait assuré l'essentiel au cours de la première période, avec notamment un essai dès les premières minutes inscrit par Ben Botica, suivi d'une autre réalisation de Quentin Étienne à la conclusion d'un mouvement d'envergure initié par les Bugistes (17-6, 21 ème). Après un exploit personnel d'Aurélien Callandret (22-6, 29 ème), les Columérins piqués au vif réagiront juste avant la pause par l'intermédiaire du dynamique talonneur Gaëtan Barlot pour adoucir la note (22-13, 34 ème). Globalement, les Oyonnaxiens dominaient les débats et se voyaient récompensés de leur initiative.

Le deuxième acte verra naître une multitude de scories, avec au final 5 cartons jaunes distribués de part et d'autre. Malgré une réaction territoriale, Colomiers souffrait dans la concrétisation et ratait la dernière passe ou le dernier geste pour inquiéter des Bugistes plus empruntés mais qui sauront trouver l'énergie en fin de rencontre pour aller chercher le bonus offensif dans les ultimes secondes sur un essai de pénalité (4 essais à 1, 32-16, 80 ème). Un succès qui permet aux locaux de s'installer un peu plus sur le podium, alors que les Columérins courageux mais absents en terme de réalisme, trouveront quelques motifs de satisfaction dans leur opération maintien sur ce championnat.

Vidéo - Oyonnax facile à domicile contre Colomiers 02:46

Vannes - Provence Rugby (43-29)

Du beau rugby pour le premier match de l'année 2019 à la Rabine ! 10 essais au total, des chevauchées folles, des mouvements collectifs de grande classe...les deux équipes, réalistes au possible, ont offert un sacré spectacle tout au long des 80 minutes. Davantage dominateurs, les Bretons s'imposent finalement 43-29 mais vont sans doute regretter leur gourmandise affichée dans les dernières minutes. Alors que Kite (66e) avait redonné le bonus offensif à son équipe après une combinaison en touche à 5m de la ligne, le RCV, en voulant marquer un septième essai pour assurer le coup, s'est pris un contre de 100m en pleine figure. Zambelli (74e) a intercepté une passe à une poignée de centimètres de sa ligne pour filer tout droit marquer le 10e et dernier essai de la rencontre.

Les hommes de Jamie Cudmore, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match à l'extérieur cette saison, sont restés fidèles à leur identité. Mais ça ne sourit toujours pas. La faute à une défense encore trop poreuse, par moment. Vannes, qui a débloqué son compteur dès la 7e minute, a raffolé de passes après contact pour prendre de vitesse son adversaire. Duplenne s'est offert un doublé (24e, 52e), tout comme Ed Fidow (18e, 40e), côté provençal. Avec ce succès, Vannes reste à portée de fusils dans autres prétendants à la 6e place.

Vidéo - Vannes prend le dessus sur Provence Rugby 03:12

Mont-de-Marsan - Nevers (34-11)

La coupure hivernale a donc cassé la dynamique de l’USON ! Alors qu’il n’avait encaissé qu’un seul essai lors de ses quatre matchs précédents, le leader a chargé à Guy-Boniface face à un Stade montois retrouvé. Des Landais bien plus précis, qui ont su exploiter les approximations adverses et qui se sont même payés le luxe d’un bonus offensif grâce à quatre essais marqués dont deux pour le seul Julien Cabannes (8e, 63e). Cinq points précieux pour Mont-de-Marsan qui attaque 2019 de la plus belle des manières et revient du coup à trois points de son adversaire du soir.