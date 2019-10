Béziers - Rouen

Vainqueur lors de leur quatre derniers matchs, l'ASBH compte bien conserver son invincibilité à domicile après les victoires face à Valence-Romans, Aix et Oyonnax. Actuel quatrième, en obtenant la victoire et pourquoi pas un bonus, les Biterrois pourraient se hisser sur le podium à l'issue de cette journée, cela dépendra des résultats des équipes du haut du tableau. Pour les Normands, l'affaire est plus délicate. Après avoir pris un seul petit point à Soyaux-Angoulême et un récente 22-0 à Colomiers, le manager Richard Hill souhaite du changement dans les Lions rouennais qui n'ont inscrit que 4 essais en six matchs.

Notre pronostic : Béziers s'impose avec le bonus offensif

Nevers - Vannes

Match serré au stade du Pré Fleuri entre le quatorzième et le dixième. Nevers, au bilan mitigé à domicile, doit l'emporter avant de se déplacer chez le leader grenoblois la journée suivante. Irréprochables à domicile, l'objectif des Bretons est de décrocher enfin une victoire loin de chez eux. Pluie d'essais à prévoir dans cette rencontre avec deux des trois pires défenses du championnats : 16 essais encaissés pour l'USON, 17 pour les Vannetais. Le match nul pour la belle côte.

Notre pronostic : Match nul

Soyaux-Angoulême - Grenoble

Le match de cette sixième journée. Soyaux-Angoulême, ex-leader reçoit le leader actuel. Après sa fin de série de victoire à Perpignan, Soyaux se montre costaud à domicile tandis que les Isérois reste sur une défaite à Mont-de-Marsan. Avec 180 points inscrits (30 par matchs en moyenne) et dix-neuf essais marqués, Grenoble a la meilleure attaque du championnat. L'ouvreur grenoblois Corentin Glénat a même annoncé que "le but est d'aller chercher la victoire là-bas". Ambitieux, le leader aura fort à faire pour garder son fauteuil de leader face à un Soyaux en quête de match référence face à de grosses écuries.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, aucun bonus

Aurillac - Perpignan

Après un bon début et deux victoires, Aurillac n'y arrive plus et fait du surplace. Défaits à Vannes et Grenoble, cette rencontre sur leur pelouse doit permettre aux Cantaliens de repartir du bon pied et engranger à domicile où il reste sur une contre-performance contre Béziers. Les Catalans ont la meilleure défense du championnat avec 4 essais encaissés seulement en six rencontres et surtout une victoire référence face au dauphin Soyaux-Angoulême. Mais à l'extérieur, les Sang et Or ne se montrent pas vraiment à leur avantage avec trois défaites et soixante-et-un points encaissés à Rouen, Carcassonne et Provence. Aurillac se reprend.

Notre pronostic : Aurillac l'emporte, pas de bonus

Provence Rugby - Colomiers

Les Aixois retrouvent les terrains après leur dernière rencontre annulée et tenteront de confirmer une victoire face à Vannes lors du dernier match. Troisième meilleure défense du championnat (94 points encaissés), Provence est paradoxalement plus friable à domicile (60 points encaissés). Colomiers de son côté a accroché une équipe d'Oyonnax souveraine à domicile, s'est incliné à Perpignan mais surtout, elle s'est imposé chez l'actuel leader grenoblois. Un match serré où les locaux devraient tout de même l'emporter.

Notre pronostic : Provence l'emporte mais Colomiers accroche le bonus défensif

Oyonnax - Carcassonne

Oyonnax reçoit une équipe audoise très accrocheuse, qui n'abdique jamais mais surtout qui reste sur trois victoires consécutives. Cependant, l'USC fait tourner pour cette rencontre en mettant les cadres aux repos. Ursache, Meïté, Valentine ou le meilleur réalisateur du championnat Bosch ne seront pas du déplacement. Pour Oyonnax, c'est l'occasion de prendre des points et d'asseoir encore plus sa première place du "classement domicile" avec 130 points inscrits pour 48 encaissés. Oyonnax tout bonus.

Notre pronostic : Oyonnax large vainqueur, bonus offensif pour les Oyomen

Mont-de-Marsan - Montauban

A la quinzième place, Mont de Marsan est en difficulté dans ce début de saison. Si ils ont obtenu deux victoires serrés à domicile, les Montois ne se rassurent pas offensivement avec la deuxième pire attaque du championnat. Côté Tarn-et-Garonnais, l'épidémie a retardé leur calendrier de deux matchs et freiné un bon début de saison. Cela fait donc deux semaines que les Verts n'ont pas joués et vont certainement manqués de rythme. Mont-de-Marsan profite du manque de rythme montalbanais.

Notre pronostic : Mont-de-Marsan vainqueur, pas de bonus

Valence-Romans - Biarritz

Bon dernier avec deux petits points et 207 points encaissés, Valence-Rômans ne parvient pas à remporter la moindre rencontre malgré des scores assez serrés contre les équipes de la partie basse du classement. Une victoire à domicile s'annonce pourtant compliqué face au B.O mais le staff a décidé de faire de la rotation dans le XV de départ avec une charnière inédite. Les Biarrots eux cherchent leur première victoire à l'extérieur et pourraient bien saisir leur chance ce vendredi face au promu. Valence accroche mais s'incline

Notre pronostic : Bonus défensif des Drômois mais Biarritz s'impose