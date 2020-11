Carcassonne – Colomiers :

Après trois semaines sans jouer à cause des matches reportés pour raison de Covid, Colomiers retrouve les terrains de Pro D2 ce dimanche, chez le voisin Carcassonnais. Une rencontre aux allures de piège pour les hommes de Sarraute, qui devront faire preuve de sérieux pour ne pas subir une déconvenue et cramer un joker dans leurs trois matches en retard. Après la défaite d'un tout petit point à Albert-Domec contre Provence, Carcassonne de son côté entend bien se racheter sur son terrain. Pénalisés à huit reprises lors de la défaite 30-31, les Audois devront faire preuve de plus de discipline face à un prétendant pour l’accession qui sera privé de deux joueurs au minimum, touchés par le Coronavirus cette semaine.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2071 vote(s) Carcassonne Match nul Colomiers

Notre pronostic : Colomiers l’emporte, bonus défensif pour Carcassonne.

Montauban – Nevers :

Vainqueurs sans le panache escompté au vu de la physionomie du match contre Soyaux (27-17, Soyaux à 14 dès la 3e minute), l’USM reçoit à nouveau, dans un Sapiac désert, l’USON défait sur sa pelouse la semaine passée (22-35 contre Vannes). Aux portes du six de tête, Nevers doit relever la tête chez un Montauban qui semble engagé, cette saison encore, dans la lutte pour le maintien. Mais attention à ne pas condamner trop tôt les tarn-et-garonnais. Dans le sillage d’un très bon Maxime Salles, les hommes de Florian Ninard auront à cœur d’enchaîner un deuxième succès de suite, même s’il ne pourra compter sur aucun de ses deux piliers gauche habituel.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2075 vote(s) Montauban Match nul Nevers

Notre pronostic : Montauban s’impose dans cette rencontre.

Oyonnax – Rouen :

C’est peut-être l’affiche la plus déséquilibrée de la journée. Oyonnax, seule équipe encore invaincue cette saison, reçoit Rouen, figé dans le ventre mou du classement malgré son dernier succès à domicile contre Valence (28-14). Six victoires en autant de rencontres pour les Oyomen donc, qui comptent encore deux matches en retard, c’est solide. Avec ce succès probant à Béziers, bien que réduits à 14 après 8 minutes, les troupes de Joe El Abd se méfieront tout de même de ces Rouennais qui les avaient battus à Mathon l’an dernier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1921 vote(s) Oyonnax Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax avec le bonus.

Provence – Aurillac :

Défaits lors de leur deux dernières sorties, les Cantaliens sont en quête de point avant ce qui s'annonce comme un déplacement périlleux en Provence. Pour corriger le tir, le Stade devra d'abord corriger son problème de discipline (12 cartons jaunes en 7 rencontres), et revenir aux fondamentaux d'une conquête en mêlée et en touche propre. De son côté, Provence veut consolider sa place dans les cinq premiers en s'imposant face à un adversaire qu'il avait étrillé en février dernier (40-10).

Quel est votre pronostic ? Sondage 1939 vote(s) Provence Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire de Provence.

Biarritz – Vannes :

Un peu moins d’un mois après leur dernier match à Aguiléra (victoire bonifiée 37-10 contre Carcassonne), le BO retrouve enfin une Pro D2 où il n’a connu que le succès, exception faite de son revers à Montauban (33-30). Pas épargnés par les cas de Coronavirus ces dernières semaines, les Basques ont sans aucun doute des fourmis dans les jambes avant la réception du leader Vannetais, seule équipe du six de tête sans match en retard. Vainqueurs à Nevers (22-35), les Bretons savent que le déplacement au Pays-Basque risque d’être délicat. Intraitable à la maison, le BO va tenter de réenclencher la marche avant pour consolider sa place dans les quatre premiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2282 vote(s) Biarritz Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.