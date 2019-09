Hewitt absent 4 à 6 mois

Ce coup dur pour les rouge et blanc vient s’ajouter à la longue blessure d’Edwin Hewitt, qui souffre d’un arrachement ligamentaire couplé à un déplacement de la rotule. Le Sud-Africain, qui s’est fait opérer, sera indisponible entre quatre et six mois. Du coup, il n’y a plus que Jean-Baptiste Singer, Heath Backhouse et Johan Aliouat en joueurs aptes au poste. Même si le troisième ligne Dave O’Callaghan peut descendre d’un rang pour jouer dans la cage, et que d’autres joueurs peuvent y dépanner, le Biarritz Olympique s’est mis à la recherche d’un joker médical.