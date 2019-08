Pro D2 - Biarritz : une deuxième ligne bien garnie

Léo Bastien : 6/6

Il est, avec Bertrand Guiry et Thomas Synaeghel, le seul joueur du BO à avoir démarré toutes les rencontres depuis le début de la saison. Si Guiry les a disputées en intégralité (400 minutes), Léo Bastien le talonne de près avec 354 minutes au compteur. Arrivé au BO en 2016, le deuxième ligne est monté en puissance. Après 9 titularisations la première saison pour 20 apparitions, il a été titularisé 16 fois, sur les 17 feuilles de match qu’il a connues l’an dernier. Dans cette lignée, l’ancien joueur d’Agen attaque donc fort cette édition. Il fait partie des pièces maîtresses du pack rouge et blanc, malgré son jeune âge (25 ans). Habile en touche, il propose un style de jeu qui n’est pas forcément basé sur le jeu direct.

Léo Bastien (Biarritz) contre BéziersIcon Sport

"J’ai toujours aimé jouer au ballon, nous racontait-il, en avril dernier, dans les colonnes de Midi Olympique. Dès qu’il faut faire des touchers, je suis généralement tout le temps partant. Je pense que c’est important de faire vivre le ballon tant qu’on peut. C’est un moyen de déstabiliser la défense. Prendre le ballon pour rentrer droit devant… des fois, il faut le faire, mais essayer de surprendre la défense et faire bouger les hommes en face est un jeu qui me plaît." Son registre n’a pas changé en cinq mois et il a donc été choisi par le staff rouge et blanc pour débuter ce derby avec le numéro 4 dans le dos. Si les Ciel et Blanc proposeront une deuxième ligne massive, avec la présence d’Adam Jaulhac (1m98, 131kg) et Evrard Dion Oulai (1m93, 132kg), la mobilité dans le jeu de Bastien apportera peut-être une touche intéressant pour l’attaque biarrotte.

Jean-Baptiste Singer : Les Bayonnais s’en souviennent encore

À l’inverse de son coéquipier dans la cage, Singer n’a été aligné qu’à une seule reprise depuis le début du championnat. Il faut dire qu’avec la présence d’Edwin Hewitt dans l’effectif, la concurrence est rude au poste de numéro 5. Et pourtant le joueur au physique imposant (2m, 124kg) est pétri de qualités. "À chaque fois, il avance de 30 mètres", pestait Hugo Dupont, capitaine de Bourg-en-Bresse, début septembre après la défaite des siens 46-9 face au BO. Il faut dire que lorsque l’ancien international U20 est lancé, même s’il ne semble pas arriver à une vitesse impressionnante, il faut souvent plusieurs mètres aux défenses adverses pour l’arrêter.

Jean-Baptiste Singer (Biarritz) contre GrenobleIcon Sport

Précieux, également, lorsqu’il s’agit de bloquer des joueurs debout, Singer revient à temps pour aider le pack biarrot dans ce derby. Ce sera d’ailleurs son deuxième et, l’an dernier, il avait été le bourreau des Bayonnais en inscrivant l’essai de la gagne à cinq minutes du terme. Les supporters ciel et blanc ne l’ont pas oublié. En effet, on pouvait lire, hier soir sur le net, le commentaire de l’un d’entre eux qui soupirait : "Les Rouges doivent respirer : retour d’Aliouat et surtout Singer .... dommage pour nous…"

Par Pablo Ordas