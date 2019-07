Avec une reprise très tôt dans l’été et deux stages programmés, Biarritz a voulu prendre de l’avance à l’intersaison. Après un dernier exercice frustrant, les rouge et blanc ont été les premiers dans ce championnat à effectuer leur rentrée, le 9 juin dernier. Près de deux mois plus tard, Matthew Clarkin s’avoue "très content du travail qui a été fourni". Face à l’avalanche de blessures qui a frappé le club, l’an dernier, du changement était nécessaire notamment sur ces premières semaines de préparation physique. "Cette année, nous souhaitions travailler d’entrée avec beaucoup plus d’intensité explique le directeur sportif. Nous voulions aussi beaucoup plus d’éléments de contact, justement, pour essayer de conditionner les joueurs pour la saison".

En montagne dans les Hautes-Pyrénées, pendant un premier stage “randonnée”, les rouge et blanc ont marché, ont sué et se sont retrouvés dans l’intimité, sans ballon. "C’était parfait. Exactement ce dont nous avions besoin pour que l’on continue à se connaître un peu plus" raconte Clarkin. Depuis lundi et jusqu’à vendredi, ses joueurs sont à nouveau en hauteur, du côté de Saint-Lary. Mais cette fois, le rugby a repris ses droits. "Nous sommes dans les détails de notre système de jeu" précise l’ancien troisième ligne centre.

Deux amicaux, puis l’Euro Basque Rugby Challenge

Samedi, le Biarritz Olympique recevra le SA XV en amical. Si le résultat de cette première rencontre restera plus anecdotique qu’autre chose, il permettra au staff rouge et blanc d’impliquer un maximum de joueurs puisqu’ils devraient être entre 35 et 40 à y prendre part. Puis l’UBB suivra avec une montée en puissance dans l’intensité, face à un pensionnaire de Top 14. Le but de ces deux matchs sera également de désigner le capitaine de la saison, puisqu’en début de semaine rien n’était tranché. Viendra ensuite l’Euro Basque Rugby Challenge, un nouveau tournoi sur deux journées, fraîchement créé, pendant lequel le BO affrontera Bera Bera puis Ordizia.

À ce sujet, Clarkin explique : "On pourra à la fois aligner nos jeunes joueurs, mais aussi certains professionnels qui étaient soit blessés ou qui n’ont pas pu assez jouer sur cette période de préparation, c’est très intéressant."

En attendant Domvo ?

Si tous les voyants sont au vert pour démarrer la saison au niveau des joueurs, l’arrivée de Darly Domvo, dont le nom a récemment circulé, n’a pas été officialisée par le club. L’arrière, passé par l’UBB et Toulon, est toujours en délicatesse avec une cheville. Il a d’ailleurs été opéré lundi à Bordeaux. Et le BO veut d’abord lui offrir la possibilité d’effectuer sa rééducation au sein du club, avant de voir plus loin.

"Darly est un jeune homme que j’apprécie et pour qui j’ai beaucoup d’estime, explique Matthew Clarkin qui l’a côtoyé à l’UBB. Ce n’est pas normal qu’on le laisse faire sa rééducation tout seul dans son coin. Nous allons l’inviter pour qu’il profite du staff médical du club afin qu’il puisse peaufiner, je l’espère, son retour à la compétition. Ce n’est pas gagné, mais nous allons l’aider. Si jamais il se remet de cette blessure, le BO sera peut-être le mieux placé pour le faire venir. Mais aujourd’hui, comme Darly est blessé, il est en accident du travail et n’a pas de contrat chez nous." La saison de Pro D2 démarrera donc sans lui, le 25 août, à Aurillac. Mais Biarritz a d’autres arguments pour ne pas manquer son départ.

Par Pablo Ordas