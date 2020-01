Oyonnax - Biarritz

Match de haut de tableau à Charles-Mathon jeudi soir. Les Oyonnaxiens voudront retrouver une dynamique après leur revers à Carcassonne. Les hommes de Joe El Abd restent sur 3 défaites lors des quatre dernières journées, mais restent pour le moment intouchables à domicile cette saison. Biarritz viendra avec l’ambition de ramener des points de ce déplacement dans l’Ain. Malgré tout, il paraît compliqué d’imaginer les Biarrots surprendre Oyonnax sur son terrain, comme ils avaient su le faire la saison dernière.

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax

Béziers - Grenoble

Deux dynamiques complètement opposées vont s’affronter vendredi soir. Les Biterrois voudront se racheter sur leur terrain après leur large défaite face à Nevers il y a deux semaines. Mais également leur revers à Colomiers où ils n’ont pas inscrit le moindre point. Au contraire, Grenoble arrive avec le plein de confiance au Stade Raoul-Barrière. Ils restent sur trois victoires consécutives et pointent à la deuxième place du classement. Difficile tout de même d’imaginer Béziers se louper une nouvelle fois sur sa pelouse, malgré le niveau actuel des Grenoblois.

Notre pronostic: Victoire de Béziers, bonus défensif pour Grenoble

Carcassonne - Valence-Romans

Continuer de rêver pour le top 6, tel sera l’objectif de Carcassonne lors ce cette réception. Les Audois restent sur une victoire importante face à Oyonnax et doivent confirmer sur leur pelouse pour espérer intégrer les places qualificatives à l’issue de cette 18è journée. Les Drômois, quant à eux tenteront de ramener des points du Stade Albert Domec. Une nécessité pour eux s'ils veulent garder espoir dans la course au maintien. Toujours difficile à bouger sur sa pelouse, Carcassone ne devrait pas rencontrer de difficultés pour s’imposer.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne avec le bonus offensif

Colomiers - Vannes

Où va s’arrêter Colomiers ? Forts de leurs six victoires consécutives en championnat, les Columérins accueillent Vannes vendredi, un concurrent pour les phases finales. Dans leur antre de Marcel-Bendichou les Haut-Garonnais voudront conforter leur place sur le podium de cette Pro D2. Mais face à eux, les Vannetais, qui eux aussi auront comme objectif de sauver leur place dans le Top 6, après leur victoire de la semaine dernière face à Nevers. La confiance de Colomiers devrait faire la différence dans cette partie.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Nevers - Provence Rugby

Nevers reçoit les Aixois avec l’intention de retrouver une place dans le Top 6 du championnat. Les hommes de Xavier Péméja restent sur un match raté et une défaite sur la pelouse de Vannes et ont l’occasion de reprendre confiance dans leur stade du Pré-Fleuri. Les joueurs de Provence Rugby tenteront eux, d’oublier leur revers face à Mont-de-Marsan et de grappiller quelques places dans le ventre mou du classement. Les Neversois devraient s’appuyer sur le soutien de leur public pour s’offrir les quatre points de la victoire.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Soyaux-Angoulême - Montauban

Après deux défaites face aux ogres du championnat, Perpignan et Grenoble, les Angoumoisins ont besoin de points pour toujours espérer une qualification. La réception de Montauban, un adversaire plus à leur portée sur le papier, tombe à point nommé pour remonter au classement. Les Montalbanais se déplacent eux, en Charentes pour confirmer leur victoire face à Valence-Romans mais surtout leur bonus défensif à Biarritz. Soyaux-Angoulême devrait malgré tout s’en sortir face aux accrocheurs Tarn-et-Garonnais.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême

Mont-de-Marsan - Perpignan

Perpignan ne s'arrête plus ! Les Montois devront sortir un gros match s’ils veulent s’imposer face au leader de Pro D2. Les jaune et noir viennent tout juste de relever la tête, avec leur succès face à Provence Rugby lors de la 17ème journée. Mais c’est un gros morceau qu’il accueillent dimanche au stade André-et-Guy-Boniface. Les Catalans sont sur une brochette de six victoires et se déplaceront dans les Landes pour conserver la première place du championnat. Perpignan reste favori de ce match et devrait imposer sa loi face aux hommes de David Daricarrère.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Aurillac - Rouen

Match pour le maintien à Jean-Alric. Relégables depuis la dernière journée, les Aurillacois n’ont plus le choix et abordent ce match avec une grosse pression sur les épaules puisque Rouen possède seulement un point d’avance sur les hommes de Roméo Gontineac. Quant aux Rouennais, après s’être imposés sur la pelouse de Valence-Romans, ils chercheront à confirmer face à un autre concurrent direct au maintien. Cette partie risque de se jouer sur des détails au vue de la situation des deux clubs avant le coup d’envoi.

Notre pronostic : Victoire d’Aurillac, bonus défensif pour Rouen