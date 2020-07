"Je n'ai pas envie de polémiquer, je suis fatigué, usé, affirme le dirigeant au quotidien régional. Ça fait neuf ans que je me bats pour l'intérêt du club tous les jours, bénévolement. Que je n'ai jamais pris de salaire, contrairement à ce que les gens disent. J'avais déjà décidé de passer la main. C'est ferme et irrévocable. Je suis content, on a quand même sauvé le club. On va convoquer une assemblée générale extraordinaire début août. J'accompagnerai le club jusque-là, pour qu'ensuite, on trouve d'autres solutions au niveau de la gouvernance."

Reste à savoir si l’autre coprésident Cedric Bistué restera ou non en place. Les deux hommes cristallisent les tensions des supporters depuis plusieurs semaines : les trois principales associations ont été mises en sommeil en attendant un changement de gouvernance. Le mouvement semble initier, d’autant que l’arrivée de René Bouscatel, ancien homme fort du Stade toulousain, est imminente : "Il est légitime", évoque brièvement à son sujet Pierre-Olivier Valaize dans les colonnes de Midi Libre.