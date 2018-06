Pro D2 - Béziers déjà d'attaque

On a tendance à l'oublier mais Béziers est l'un des clubs les plus titrés de France. Pierre-Olivier Valaize, son président, ne s'est pas fait prier pour le rappeler, au moment de présenter la nouvelle saison : "Une réorganisation sportive et administrative était nécessaire pour répondre à l'image de l'ASBH, par rapport à son histoire mais aussi à son avenir !"

Tyrone Viiaga - BeziersIcon Sport

Côté financier, les dirigeants se félicitent de l'arrivée d'un nouveau partenaire, Ageas, groupe d'assurances internationale représenté par Alain Regnault, directeur général en France. En plus de figurer sur le maillot, ce nouveau sponsor a décidé d'acheter une loge et le budget du club s'en fait ressentir avec une hausse de près d'un million d'euros, pour un total estimé à 7,5 millions. Et le président ne s'en cache pas : "Notre objectif est qu'il augmente encore dans les prochaines années." Des travaux sont prévus sur le centre de formation pour permettre l'accueil de six jeunes supplémentaires qui seront désormais 27. Mais la Ville et le département, à en croire les nombreux remerciements des dirigeants, répondent eux aussi à l'appel.

De la stabilité mais un rajeunissement

Sur le plan sportif, le club a connu beaucoup de mouvements cet été, avec des départs à la retraite ou des joueurs prometteurs partis dans de plus grands clubs. Les postes de la charnière notamment sont remaniés en majorité. Cependant la stabilité amenée par le duo d'entraîneurs David Aucagne et David Gérard, déjà présents depuis 1 an et demi, aidera les nombreux jeunes à s'intégrer dans le groupe. "Ça dégage une certaine sérénité pour le groupe, témoigne David Gérard. Mais ça ne nous empêche pas de faire évoluer notre façon de penser d'année en année, il ne faut pas s'arrêter d'avancer pour déstabiliser au mieux les adversaires."

David Aucagne Coach - BeziersIcon Sport

Ces promotions de jeunes à l'échelon supérieur est d'ailleurs une fierté pour l'ensemble du club, qui l'an dernier a pu aligner 16 des 21 joueurs du centre de formation sur la feuille de match du vendredi soir. L'ASBH détient aussi le record de Jiff Top 14 et Pro D2 confondus, avec une moyenne de 16,6 Jiff par rencontre. En dehors de jeunes espoirs, le recrutement a aussi ciblé des joueurs d'expérience tels que Pierre Bérard, dont la saison dernière à Castres a été gâchée par une blessure, ou Arnaud Pic qui vient de Dax et a une sérieuse connaissance du Pro D2 et même de l'élite. Le groupe, dont une grande partie a repris depuis 3 semaines, ne se fixe pas d'objectif avant juillet, bien qu'il y pense déjà.

Pierre Bérard (Castres)Icon Sport

"Naturellement on veut faire au moins aussi bien que la saison passée, révèle David Aucagne. On a peut-être un effectif plus fort sur le papier, avec une ligne de trois-quarts plus puissante." Mais pour l'instant il faut penser au groupe : "Le rugby pro aujourd'hui est fragilisé par le manque d'émotions et le manque de bien-être des équipes, constate David Gérard. Donc on ne leur ment pas en leur disant que le championnat va être très long et compliqué, la préparation extrêmement dure, mais que pour surmonter tout ça il faut le vivre ensemble. Le bien-vivre ensemble est très important."

Par Quentin Put