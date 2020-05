Il n'a visiblement pas apprécié qu'une décision soit prise aussi rapidement. Il semble y voir une manœuvre sinon un coup fourré de la Ligue.

"J’ai demandé à la LNR samedi dernier d’organiser la consultation des Clubs de Pro D2.Je ne voulais qu’en aucun cas la décision ne leur échappe. On ne peut pas décider sans leur avis, ils sont les seuls légitimes. Nous avons fait des propositions concrètes et notamment la compensation à l’euro près, du manque à gagner de la redistribution des droits-télé à 18. Aussi, je m’étonne que ce vote intervienne avant que nous ayons pu constituer ce dossier objectif qui sera le fondement de la décision des Clubs et de nos institutions dans l’intérêt supérieur de notre Sport. Il s’agit d’éclairer nos Clubs sur les conséquences réelles de cette hypothèse à laquelle la FFR est attachée. J’ai eu, ce soir, Alain Carré au téléphone, il s’avère que les Clubs ne se sont pas prononcés en connaissance de toutes ces informations. Aussi, je lui ai demandé d’attendre la fin de cette semaine afin d’avoir accès à l’ensemble des données et prendre une position définitive en suivant. Je regrette que la LNR ne leur ait pas livré toutes les conclusions de notre réflexion. Mais je suis confiant pour l’avenir et la défense de l’intérêt du Rugby".