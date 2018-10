Pro D2 - Bayonne veut mieux faire

Tout d’abord, il y a les chiffres. Après avoir terminé le premier bloc à la cinquième place du Pro D2 avec 11 points, l’Aviron a achevé le second trois rangs plus loin. Si cinq unités séparent toujours le leader, Mont de Marsan, de Bayonne, la cadence s’est accélérée dans le peloton de tête puisque les ciel et blanc se sont fait dépasser par Soyaux, Carcassonne, Nevers et Brive.

Logique en somme, puisque les hommes de Yannick Bru n’ont pris que 9 points lors des quatre derniers matchs (contre onze sur les quatre premiers). Sur les bords de l’Adour, personne ne conteste ce deuxième bloc en deçà des attentes du staff. À commencer par Joël Rey : "Ce n’était pas ce qu’on avait prévu. On a vraiment fait le minimum. On espérait être un peu plus performants à l’extérieur. Ça n’a pas été le cas, on a déjoué à Biarritz et on n’a pas été efficaces à Carcassonne." "On ne prend aucun point sur nos défaites à l’extérieur. C’est ça qui est le plus décevant " enchaîne Peyo Muscarditz.

Des fébrilités…

Les Bayonnais, qui ont montré leur pire visage lors du derby, ont fait preuve de fébrilité au cours de ce dernier bloc, surtout dans le jeu. Des munitions gâchées, des passes mal assurées, des mauvais choix tactiques, des symptômes qui n’étaient pas apparus sur les premiers matchs de la saison. "On a des intentions, mais notre système offensif se traduit par des ballons tombés reconnaît Muscarditz. Ça nous a fait douter et perdre le fil des matchs. La confiance n’était plus là."

Les Bayonnais ont également manqué d’efficacité notamment à cause de cette fébrilité. "Sur le premier bloc, on était vaillants et performants. Là, on est moins performants. À nous de retrouver très vite ces qualités-là, annonce l’entraîneur des avants. L’année dernière, nous étions en difficulté parce que l’adversaire nous mettait en difficulté. Là, c’est souvent par notre faute. C’est peut-être un manque de confiance ou de précision. Avec ce qu’on a fait sur les premiers matchs, il faut vite retrouver cette efficacité qui nous fait défaut. Je pense que ça peut revenir très, très vite."

Pro D2 - Yannick Bru (Coach de Bayonne)Icon Sport

… mais pas d’urgence

Malgré ce constat, il est important de souligner qu’il n’y a toutefois pas d’urgence à l’Aviron, loin de là. Les ciel et blanc sont au contact du top 6 et peuvent se baser sur un système défensif qui fonctionne bien, par rapport à l’an dernier. Ils possèdent la sixième défense du championnat, en termes d’essais encaissés (10) et, à titre de comparaison, le leader dans ce domaine, Carcassonne, en a concédé sept. Il ne faut également pas oublier qu’après le match de dimanche Bayonne aura affronté toutes les équipes qui occupent actuellement les places qualificatives.

Même si le niveau du Pro D2 ne cesse d’augmenter et que des équipes comme Colomiers (13e) ou Montauban (10e) ne font pas partie de ce top 6, les Bayonnais ont joué contre toutes les formations en forme de ce début de saison.

Pro D2 - Fabien Nabias (Bayonne)Icon Sport

Regagner en confiance

Dimanche, ils recevront une surprenante équipe d’Angoulême, qui trône à la sixième place du classement. "Il faudra être irréprochable au niveau de l’attitude, prévient le vice-capitaine Bayonnais. Ça peut-être un match piège. Angoulême est une équipe très créatrice au niveau offensif. On craint cette équipe. On doit être plus précis dans les zones de marques, là où on a laissé tomber pas mal de ballons importants. Une victoire permettrait de redonner le moral aux troupes et de repartir de l’avant !" Cette rencontre se déroulera dans des conditions hivernales alors que, jusque-là, le Pays Basque avait été plutôt épargné. De la pluie, du vent et des températures ne dépassant pas 10 degrés sont attendus sur la Côte Basque.

Un contexte qui pourrait réduire les options de jeu des Bayonnais. Mais peu importe. "Avec ce qui est tombé l’année dernière rappelle Joël Rey (rires), on s’est adapté et on le refera ! Il faut qu’on ait une équipe tout-terrain et on a les moyens de jouer quel que soit le temps."

Pablo Ordas