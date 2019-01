Pro D2 - Bayonne : la mêlée attendue au tournant

" On n’y a pas mis toute l’intensité habituelle "

Pour le coup, la scène a été marquante. On dispute la 40e minute sur la pelouse du Pré Fleuri, jeudi dernier, et Nevers obtient une pénalité. Menés alors 10-3, les Nivernais demandent une mêlée. Compréhensible, car trois minutes plus tôt, Toma Taufa, en difficulté dans ce secteur, a reçu un carton jaune. S’ensuivent alors sept mêlées, trois pénalités pour l’USON, un nouveau jaune cette fois contre Aretz Iguiniz, avant que l’arbitre du soir aille entre les perches pour accorder un essai de pénalité, à la 40+9e.

"Pour moi, sur cette séquence à 5 mètres, quand on fait rentrer Aretz, il y en a deux ou trois où je pense qu’on est dans le coup juge Joël Rey. Mais l’arbitre avait fait son choix. Pour accorder un essai de pénalité, il faut vraiment que tu recules et que tu sois en marche arrière. D'autres fois, on l’a été, je le reconnais. Mais sur cette série, non."

Globalement, le pack Bayonnais a été dominé jeudi dernier, il n’y a pas photo. Le jeune pilier sud-africain Bandisa Ndlovu avait été choisi pour démarrer pour la première fois depuis qu’il est arrivé en France en septembre dernier. Les avants Nivernais lui ont mené la vie dure. "On a changé quelques joueurs, mais ça n’explique en rien notre performance affirme Rey. Je pense peut-être que dans notre tête on était moins prêt que d’habitude. On s’attendait à un énorme combat au niveau des ballons portés en touche. Là, les joueurs ont vraiment été au rendez-vous. Inconsciemment, peut-être qu’on a délaissé la mêlée. On n’y a pas mis toute l’intensité habituelle, mais il faut reconnaître que Nevers avait une belle première ligne. Ce jour-là, ils étaient meilleurs que nous."

Iguiniz et ses enfants

Il est également nécessaire de rappeler que les piliers de l’Aviron restent relativement jeunes. Hormis Aretz Iguiniz, le "papa", les autres ne dépassent pas le quart de siècle. À gauche, Ramon Ayarza fêtera ses 26 ans en août prochain. Ugo Boniface n’en a que 20. Quant aux droitiers Toma Taufa et Luc Mousset, ils ont respectivement 23 et 24 printemps. D’ailleurs, la hiérarchie est doucement en train d’être bousculée. L’imbougeable Iguiniz (30 matchs l’an dernier, seulement cinq en tant que remplaçant) commence à céder du terrain à son jeune protégé, Ugo Boniface. Iguiniz a, en effet, démarré huit rencontres sur le banc cette saison et voit le champion du monde U20 engranger de l’expérience (dix matchs, cinq titularisations). "Je trouve que c’est super, se réjouit Rey. Ça nous fait une évolution dans notre équipe et dans le club. Aretz, c’est la valeur sûre. Il avait beaucoup de temps de jeu sur ces dernières années. Ugo le rattrape et j’espère qu’il va passer le cap."

À droite, Luc Mousset, qui revient d’une blessure aux cervicales, semble avoir gagné en assurance dans la mêlée. "J’ai bien aimé son entrée sur la série à 5 mètres de la ligne. Il n’a pas bougé" note l’ancien entraîneur de la Section. Et Taufa ? Le Tongien alterne les très gros matchs et d’autres où on le sent moins en forme. "Toma, c’est un très, bon joueur. Il pourra même jouer au-dessus, mais il lui faut de la constance et de la régularité dans ses performances. Il va se reprendre dès ce week-end, je n’ai aucun doute là-dessus. On aura besoin de lui" annonce Rey.

Face à Oyonnax, la meilleure des réponses ?

Après un début de saison compliqué en mêlée, les avants ciel et blanc avaient pourtant fait des progrès dans ce secteur. On n’est pas troisième de Pro D2 sans un pack qui tient un minimum la route. "Avec Yannick (Bru), il y a beaucoup de boulot dans ce domaine. Jusqu’à Nevers, je pense que nous avons montré un beau visage. Pour moi, ça peut revenir. Il faut être prêt dans la tête. Nous allons continuer à travailler là-dessus. C’est primordial en Pro D2, surtout avec la période actuelle et le mauvais temps."

Demain, en l'occurrence, le terrain sera forcément gras, car la pluie est tombée toute la semaine au Pays Basque. "Cette rencontre de Nevers est une bonne alerte. On est rentré dans l’hiver. Jusque-là, on a réussi à batailler. Il faut que l’on retrouve une mêlée qui nous permette de lancer et d’avoir des ballons pour jouer. C’est le boulot des avants de hausser le ton. Pour moi, Oyonnax a un des plus gros paquets de Pro D2, si ce n’est le plus solide. En mêlée, il faut combattre, batailler. Il y a la technique, mais je pense que c’est aussi beaucoup une histoire d’être prêt dans la tête... À Nevers, peut-être que nous ne l’étions pas."

Par Pablo Ordas