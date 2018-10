Pro D2 - Bayonne en passe 60 à Soyaux-Angoulême

Bayonne cherchait un match référence après un deuxième bloc décevant. Le club basque l'a peut-être trouvé, ce dimanche. En tout cas, la seconde période de l'Aviron a de quoi faire sursauter Montauban, le prochain adversaire des hommes de Yannick Bru. Ils ont tout simplement infligé un 50-0 à une équipe charentaise qui s'est totalement effondrée juste avant de regagner les vestiaires. Venu à Jean Dauger avec la grosse équipe, le SA XV a payé très cher sa débauche d'énergie à 13 contre 15, en première période. Soyaux, qui n'avait encaissé "que" 11 essais depuis le début de la saison, en a pris huit en l'espace de 80 minutes !

La plus large victoire de la saison

Certains supporters bayonnais y voyaient un mauvais présage. Le fait de retrouver Vivien Praderie au sifflet du dernier match de la 9e journée, n'a finalement pas joué de mauvais tour à l'Aviron. Educateur à l’école de rugby…du Biarritz Olympique, il y a encore deux ans, l'arbitre a assisté à une démonstration des coéquipiers d'Antoine Battut.

Le plus large succès de la saison, tout bonnement. Auteurs de huit essais, dont six dans le second acte, les Basques n'ont pas fait dans la dentelle pour écœurer l'une des équipes les plus en forme de ce début de saison. Soyaux, qui restait sur cinq victoires sur ses six dernières sorties, a bu le calice jusqu'à la lie. L'exclusion de Joël Sclavi, pour un coup de poing donné à la 22e minute, n'y est pas étrangère.

Pire, juste après ce carton rouge, le club charentais a pris double ration. Carton jaune pour en-avant volontaire + essai de pénalité (24e). Nombre d'équipe aurait sans doute explosé en vol, dans la foulée. Soyaux, qui a pourtant passé un 6-0 à son adversaire lors des 10 minutes suivantes, n'aura fait que retarder l'échéance.

Jusqu'à cette 38e minute maudite pour les violets, les hommes de Julien Laïrle ont même fait plus que douter des locaux soudain incapables d'enfoncer le clou. Mais l'essai bayonnais, en contre, après un contre-ruck gagnant juste avant la pause, a sonné la fin du suspense.

Vidéo - Bayonne en passe 60 à Soyaux 02:11

La jeune garde basque prend date

Baptiste Héguy, à la conclusion de ce contre de 70 mètres, a montré la voie à ses jeunes coéquipiers (Hardy, Boniface ou encore Baget) qui se sont vus confier les clés du camion par Yannick Bru et son staff. Le troisième ligne, propulsé titulaire au dernier moment alors qu'il ne figurait même pas sur la feuille de match, a signé un doublé (38e, 73e). Les deux premiers essais de sa carrière, au passage, chez les professionnels. Un doublé, Filimo Taofifenua, 25 ans, en a aussi planté un, en l'espace de 4 minutes (48e, 52e), avec beaucoup de classe.

L'Aviron revient dans le TOP 6 après cette démonstration de force. Et en chasse justement son adversaire du jour. Angoulême, qui avait marqué les esprits il y a deux semaines en roulant sur Vannes (42-12) à Chanzy, aborde on ne peut plus mal le triptyque Bayonne-Oyonnax-Biarritz qui conditionnera la suite de sa saison. Venus avec beaucoup d'ambitions à Jean Dauger, les coéquipiers de Dorian Jones repartent en Charente avec une valise débordante. Délicat, à cinq jours d'un déplacement périlleux à Oyonnax.