Pro D2 - Aurillac s'impose contre Angoulême dans la douleur

Pour son premier match de l'année 2019, Aurillac a retrouvé le chemin de la victoire en venant à bout de Soyaux-Angoulême (13-10) aux forceps dans son stade Jean Alric. Avec le vent dans le dos en première période, les Cantaliens se sont logiquement appuyés sur le jeu au pied de leur ouvreur Joris Segonds pour rapidement prendre le score et occuper la moitié de terrain de Soyaux-Angoulême. Une domination récompensée par l'essai de Merab Sharikadze (33e).

Devant à la pause (13-3), Aurillac va toutefois baisser de régime en seconde période et subir les assauts charentais dans des conditions climatiques de plus en plus difficiles. L'essai de Pio Muarua (58e) va permettre à Soyaux-Angoulême d'y croire jusqu'à la fin. Pourtant, Aurillac va s'accrocher et tenir bon jusqu'au coup de sifflet final. Aurillac s'impose à l'arrachée (13-10) et met fin à une série de trois défaites consécutives. Soyaux-Angoulême repart du Cantal avec des regrets mais également un bon point de bonus défensif.