Pro D2 - Aurillac prend une bouffée d'oxygène, le bonus pour Oyonnax...Les résultats de cette soirée

Vannes - Béziers : 12 - 9

Auteur d'une belle performance à domicile face à Carcassonne la semaine dernière, Vannes recevait encore sur sa pelouse de la Rabine, devant plus de 8 000 spectateurs, avec l'ambition d'enchaîner une 2ème victoire consécutive. Après les Audois ce sont leurs voisins Biterrois qui se déplaçaient en Bretagne avec l'espoir de glaner enfin leurs premiers points à l'extérieur pour se rapprocher du Top 6.

Le match

Le bras de fer aura tenu toute la partie dans une rencontre qui s'est vite résumée à un duel de buteurs malgré les bonnes intentions des deux équipes. Dans ce mano à mano entre ouvreurs, c'est Hilsenbeck qui l'emporte malgré une très belle prestation du buteur de Béziers Thibauld Suchier auteur notamment d'un drop ( 59e ). Même les cartons jaunes sortis par M.Delpy ( 2 contre Vannes en fin de 1ère mi-temps et 1 contre Béziers juste avant la pause ) n'ont pas permis aux deux formations de faire sauter les défenses adverses dans une rencontre pourtant marquée par une belle intensité. C'est donc Vannes qui remporte ce bras de fer et enchaîne une 2ème victoire à domicile. De son côté, et malgré l'énorme déchet en touche, Béziers remporte son premier point à l'extérieur de la saison en arrachant le bonus défensif.

Aurillac - Bourg-en-Bresse : 13 - 9

Aurillac prend une bouffée d’oxygène

Battu à cinq reprises lors des six dernières rencontres, Aurillac s’est relancé à Jean-Alric en l’emportant contre Bourg-en-Bresse (13-9). Quatre points très importants qui permettent aux Auvergnats de prendre leurs distances avec la zone de relégation

Le match

Le seul essai d’une soirée médiocre techniquement a été marqué à la Latuka Maituku à la 15eme minute de jeu. Joris Segonds a passé la transformation et deux pénalités aux 3eme et 20eme. Les Bressans ont été trop brouillons pour espérer l’emporter, mais un match nul n’aurait pas été volé. Ils ont préféré prendre les trois points via l’ouvreur Mathis Viard sur la dernière action pour arracher un point de bonus défensif mérité.

Carcassonne - Massy : 22 -14

Lors de cette rencontre disputée vendredi pour le compte de la 10e journée de Pro D2, chaque équipe a dominé la mi-temps qu’elle a eu à jouer face au vent.

Le match

La victoire de Carcassonne 22-14 récompense sa belle réaction après la pause, alors que Massy aura rapidement mené jusqu’à 14-3 avec deux essais précoces (8e et 17e). L’indiscipline francilienne aura pesé lourd, tout comme l’activité de McMahon récompensé d’un essai (44e), en plus de celui de Castant (74e), figure de proue du pack de l’USC.

Les Audois ont le sourire, eux qui rejouaient pour la première fois dans leur stade depuis les inondations dans l’Aude.

Brive - Nevers : 31 -13

Le choc tant attendu entre le leader et son dauphin n'aura finalement pas tenu toutes ses promesses (31-13). En terme de suspense, tout du moins. Mais, pour la première confrontation de l'histoire entre les deux équipes, Brive pourra nourrir des regrets de ne pas avoir su conserver une victoire bonifiée qui lui tendait les bras. Un bonus acquis dès la 21e minute de jeu, face à la meilleure défense du championnat jusqu'ici, que les Coujoux ont finalement perdu en route après l'heure de jeu, alors qu'ils menaient 4 essais à 0 !

Pro D2 - Sevanaia Galala (Brive)Icon Sport

Le match

Nevers, qui voit son adversaire du soir lui chiper les commandes de la PRO D2 et se retrouve même éjecté du podium ce soir, est parti de bien trop loin pour espérer faire un coup au Stade Amédée Domenech. Plombée par le carton jaune de Jordan Seneca (15e) en début de match, l'USON, menée 24-3 à la pause, a pourtant eu les occasions pour scorer. Mais s'est parfois entêtée à aller en touche au lieu de prendre les points et regagner de la confiance, notamment au retour des vestiaires. Seule satisfaction du soir donc pour les hommes de Xavier Péméja, les deux essais en fin de match (64e, 73e) qui privent Brive des 5 points de la victoire.

Oyonnax - Soyaux Angoulême 29-12

L’USO reçue cinq sur cinq à domicile. Oyonnax a enchaîné un cinquième succès en cinq rencontres cette saison à Charles-Mathon face à Soyaux Angoulême (29-12). Et pour la troisième fois d’affilée, la victoire est agrémentée du point de bonus offensif.

Le match

Dans cette rencontre, les "Oyomen", qui enregistraient le retour de Ben Botica, ont démarré timidement. Menés 6-0 après deux pénalités de Dorian Jones, ils ont inscrit trois essais en neuf minutes : un doublé de Tim Giresse (21e et 24e) et une réalisation de Rory Grice à la suite d’une mêlée dominatrice. En tête 19-6 à la pause, l’USO est retombée dans ses travers en seconde période, laissant un SA XV, joueur, revenir à 7 points (19-12). Il a fallu attendre les dernières minutes et un essai de Jérémy Gondrand (74e) pour sceller le sort de ce match.

Au classement, Oyonnax réintègre le trio de tête. Après la claque reçue à Bayonne (9-60), Soyaux Angoulême s’est de son côté rassuré aux niveaux de l’état d’esprit et du jeu.

Biarritz – Provence Rugby : 29-13

À deux minutes près, le coup était parfait pour Biarritz ! Patient dans un match qui a mis du temps à se lancer, le BO a eu le bonus offensif en poche grâce à des essais de X.Lucu (47e), Dachary (61e) et Leatigaga (72e).

Le match

Les Basques se sont alors crispés, tendant le bâton à des Provençaux jusqu’alors sans solution. La sanction est intervenue sur un lancement de jeu en sortie de mêlée à 5 mètres de l’en-but, conclu par Brousse (79e). Un essai qui n’offre rien au promu mais qui coûte un point à son adversaire du soir, pas récompensé de sa domination.