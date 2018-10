PRO D2 - Au courage, Béziers a croqué Oyonnax

Scénario haletant ce jeudi soir au stade de la Méditerranée. Un gros combat, très tendu, avec son lot de déchet et d'indiscipline qui a d'abord profité aux Oyomen. L'ASBH avait marqué le premier essai par Pinto Ferrer (22e) mais les joueurs de l'Ain ont répliqué par l'intermédiaire de Millet (32e). Grâce au bon jeu au pied d'Etienne (14 points), ils menaient largement à la pause (10-19). Mais c'était sans compter sur une grosse deuxième période biterroise et avec deux nouveaux essais signés Viiga (43e) et Berard (71e), c'est l'ASBH qui a retrouvé le goût de la victoire dans la douleur...

"Il faut que l'on se révolte. On est en colère, les joueurs aussi, maintenant il faut des actes". Pour David Gérard, l'entraîneur des avants biterrois, il n'y avait pas 36 solutions de rebondir après la correction reçue à Albert-Domec. Pour bien aborder cette réception des joueurs du Haut Bugey, il fallait que son équipe livre un match de haut-niveau au moins dans l'engagement comme il l'a confié avant le match à nos confrères de Canal+. Et c'est chose faite. Non sans de nombreuses imprécisions et une indiscipline désormais chronique, mais avec beaucoup de coeur pour renverser un ancien pensionnaire du Top 14 tout près d'un gros coup dans l'Hérault...

Un deuxième acte à l'ancienne

Neuf points d'écarts à la pause mais finalement cinq de retard au coup de sifflet final. Les joueurs d'Adrien Buononato ont été pris à la gorge dans le second volet de ce match d'ouverture de la 7ème journée de Pro D2 et ont encaissé un 14-0 qui s'est révélé fatal. Face à la solidité en conquête et le sang froid dans la gestion du match des joueurs de l'Ain, il fallait venir perturber ce réalisme oyonnaxien. Et si tout ne s'est pas inversé, les Oyomen ont balbutié en zone de marque, dans l'occupation et en mêlée, là où ils avaient maîtrisé la première période. Affamés au retour des vestiaires, les Biterrois ont livré un gros combat à l'ancienne à grands renforts de coups de casques et de chambrage dans la pénombre des rucks. Une grosse bataille au sol et dans les têtes qui a occasionné un rythme saccadé avec de nombreux échanges d'amabilités dont une "belle" bagarre générale après le troisième essai, celui de la victoire, en force comme les deux premiers.

Malgré un match pauvre en terme de jeu et deux équipes à 14 pour le money time après les cartons jaunes pour Massot et Ursache, le scénario n'a pas échappé aux Héraultais. Ce précieux treizième succès consécutif à domicile (24-19) face à un "gros" de Pro D2 va faire beaucoup de bien aux Biterrois pour la suite de la saison. Même s'il faudra confirmer à l'extérieur, Béziers regarde désormais vers le haut et pointe provisoirement à la septième place. Les Oyomen ramènent un bonus défensif mérité et sont toujours dans le top 6 mais ils ont manqué une belle occasion de s'imposer loin de Charles-Mathon.