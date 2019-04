Rugbyama : Comment s’est passé le stage de la semaine dernière ?

Très bien. Nous sommes partis à Loudenvielle jeudi, puis nous avons fait deux journées pleines de travail, entre vendredi et samedi, avec un peu de convivialité et de ludique sur les après-midis. Nous avons fait des foots, des baskets et des olympiades. Nous étions là pour bosser et être un peu entre nous. Quand tu fais deux jours d’entraînement avant d’attaquer la semaine de préparation, ça permet toujours de prendre un peu d’avance sur les lancements de jeu ou sur la conquête. Ainsi, sur la suite, nous allons plus être sur de la répétition. Ce stage va apporter du confort dans le travail.

Le groupe avait-il besoin de se retrouver après le bloc compliqué que vous avez vécu ?

A. B. : Oui, moi je trouve que c'est important de se retrouver parce que les semaines passent très vite. Nous sommes toujours la tête dans le guidon. Nous parlons rugby, rugby, rugby tout le temps et, au final, nous n’avons pas souvent le temps de sortir de tout ça pour prendre le temps de discuter d’autre chose. Nous ne sortions pas de notre meilleur bloc. Nous étions tous assez déçus par rapport aux résultats. C’était important de se retrouver pour pouvoir en parler, rebondir avec de la convivialité et se tourner vers du travail de la façon la plus positive possible pour pouvoir aborder ces deux derniers matchs.

Justement ce dernier bloc, comment l’expliquez-vous ?

A. B. : Je pense que nous avons bien démarré à Mont-de-Marsan et nous aurions pu gagner. Nous faisons ensuite un match moyen contre Colomiers où on assure la victoire. Comptablement, le match de Vannes est bien, mais nous avons joué en supériorité numérique… Sur les trois premiers matchs, comptablement, il n’y a pas d’alerte, mais tu restes toujours un peu sur ta faim. La seule défaite de la saison à domicile face à Biarritz fait mal à la tête parce que nous connaissons très bien le contexte particulier de la rencontre. Pour moi, le déplacement à Angoulême laisse entrevoir de belles choses. Nous n’étions pas au mieux mentalement dans la préparation de ce match et après une première mi-temps un peu difficile, je trouve que nous avons retrouvé de l’allant sur la seconde dans un peu tous les secteurs du jeu. Sur Soyaux, tu as cette sensation que la descente s’arrête et que tu regardes à nouveau vers le haut.

De par votre rôle de capitaine, qu’avez-vous dû changer sur cette période un peu plus compliquée ?

A. B. : Ce qui est sûr, c’est que la blessure de Guillaume Ducat m’a rajouté du boulot. Guillaume avait récupéré le leadership de la touche depuis le mois de novembre. Ça m’allégeait pas mal, parce que quand tu as le capitanat, tu as plusieurs choses à superviser. Depuis, j’ai récupéré la charge de l’annonce en touche et il a fallu s’adapter. Ça a été une des périodes de la saison les plus difficiles. En tant que capitaine, comme j’ai dit aux joueurs, “même si sur ce bloc je ne suis pas très crédible en tant que leader de touche, sachez que je ne lâcherai rien.” Je leur ai promis de ne rien lâcher. Mais encore une fois, nous avons retrouvé des couleurs à Angoulême, donc j’ai bon espoir. Après, de manière générale, j’essaye d’avoir un peu de distance. Les saisons où tu marches sur l’eau sont rares. Je trouve que nous réalisons une belle saison, donc l’important est de rester positif dans le travail et ça se passera bien.

Qu’attendez-vous des deux derniers matchs de la phase régulière ?

A. B. : Jusque-là, nous avons toujours parlé de l’implication, des ingrédients qu’il fallait mettre dans une rencontre. Aujourd’hui, forcément, les discours sont un peu plus orientés sur le plan comptable. Notre seul intérêt est d’offrir une rencontre de phases finales à domicile à nos supporters.

Du coup, est-ce plus facile d’aborder la réception de Massy, dernier ?

A. B. : Se dire que c’est facile serait la meilleure façon de mal l’aborder. Recevoir Massy, c’est se dire qu’il faut assumer que nous allons réaliser une rencontre consistante dans tous les secteurs du jeu.

Vos objectifs ont évolué au cours de la saison. Ne pas finir dans le Top 4 serait une grosse déception ?

A. B. : Nous, les joueurs, serions les premiers déçus parce que nous avons travaillé très dur depuis le 1er juin 2018 pour être là où nous en sommes. Ce serait une juste récompense qu’on finisse dans les 4. Après, dans le sport, il n’y a pas souvent de justice. Il faut aller la chercher dès vendredi soir et ne jamais rien lâcher.

Vous avez décidé de poursuivre l’aventure un an de plus avec l’Aviron, pourquoi ?

A. B. : C’est quand même une chance de pouvoir faire du rugby tous les jours. J’ai commencé à 14 ans, et après, tu sais que c’est terminé, donc quand on te donne l’occasion de faire un an de plus, c’est avec grand plaisir.

Quand avez-vous pris votre décision ?

A. B. : J’ai attendu de savoir si physiquement je pouvais tenir la cadence. Quand on est capitaine, il faut quand même être crédible sur le terrain. Pour moi, c’est le plus important. Je voulais savoir si j’avais cette capacité sur toute une saison. J’ai pris cette décision après les fêtes de Noël. Je me sens bien physiquement et je n’ai pas eu de pépin, donc tant mieux. Lorsque je débarque à Bayonne, j’arrive après quatre mois d’arrêt à cause d’une hernie et un accident qui aurait pu me coûter plus que ma carrière rugbystique. Cette saison, j’ai eu la chance de pouvoir démarrer ma saison au 1er juin et non pas à la mi-septembre comme l’année dernière.

Vous réservez-vous le droit d’en faire une encore, ou la prochaine sera la dernière ?

A. B. : C’est difficile de se projeter aussi loin. Mais je pense que, pour des raisons qui sont extérieures à ma carrière de rugbyman, des projets sur le plan familial par exemple, j’arrêterai après celle-là.

Vous êtes capitaine cette saison et l’an prochain Jean Monribot, qui occupa ce rôle lors de la montée de 2016, retrouvera l’Aviron. Le connaissez-vous ?

A. B. : Avec Jean, nous nous sommes côtoyés sur les terrains. C’est une personne avec qui je m’entends très bien et il va être d’une aide précieuse. C’est un très bon recrutement pour Bayonne. J’espère que nous pourrons partager les responsabilités et toutes ces choses-là ne seront que du plus pour l’Aviron Bayonnais.

