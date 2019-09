Signer en Pro D2, même pour un prêt, ne faisait pas partie de son plan. Deux titularisations et 160 minutes de temps de jeu plus tard, Adrien Séguret a pris conscience de l'opportunité que représente cette saison à Mont-de-Marsan pour sa carrière. "Il n'y a pas de secret, le plaisir, on le prend sur le terrain. Je me sens vraiment mieux depuis que j'ai du temps de jeu. On me fait confiance et j'ai besoin de ça pour me montrer à mon meilleur niveau ", explique le centre formé à Albi.

Le staff montois l'a compris, pour Adrien Séguret l'exercice 2019-2020 est un tremplin qui doit le propulser directement sur les terrains du Top 14. Une saison qui prend alors des allures d'échange de bons procédés : "Je bosse à 100% pour l'équipe, mais je garde en tête mon objectif de réussir à m'imposer à Lyon. Je dois passer un cap et David (Darricarrère) me fait travailler pour y arriver."

Adrien Séguret face à Glasgoaw en Champions Cup.Icon Sport

Un tempérament de leader

Arrivé au Centre de formation du LOU en 2017, sacré champion du monde U20 un an plus tard, à 21 ans Adrien Séguret peut se targuer de son expérience du haut niveau. Une expérience qu'il tente de partager avec ses nouveaux coéquipiers de Mont-de-Marsan, tout en s'efforçant d'atténuer son tempérament de leader. "Je reste jeune, j'ai donc un peu de mal encore à m'imposer par rapport aux anciens du club. J'essaie quand même de me faire entendre auprès de certains joueurs et je sens que l'on m'écoute." Si dans les vestiaires, il peine à se faire entendre de tous, sur le terrain l'Albigeois s'impose.

Auteur du seul essais montois depuis le début du championnat, Adrien Séguret détonne par son efficacité quelque peu freinée par l'indiscipline générale de l'effectif jaune et noir sur ce début de saison. Deux défaites en deux matchs face à Colomiers et Aix-en-Provence auraient pu lui faire regretter son choix de quitter Lyon le temps de l'exercice 2019-2020. Mais c'est tout le contraire : "Je ne m'affole pas, on a fait une bonne préparation. Je sais que cette année va me faire grandir, bien sur au niveau du rugby, mais pas que ! En tant qu'homme aussi. "

Bénédicte Dohin